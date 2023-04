La merma del consumo lleva a pescaderías a compras conjuntas para evitar pérdidas

La pescadería Abreu’s no necesita calculadora para saber que sus ventas han caído. Puede medirse día a día en los clientes que ya no se pasan. “Antes solía haber bastantes familias. Ahora en vez de venir cada semana vienen cada 15 días”, explica su propietaria, Fátima Díaz, mientras despacha una pieza del fresco que allí trabajan. El expositor brilla desde el otro lado del mostrador y lo hace con un colorido abanico de productos. Piezas apetitosamente relucientes. Relucientemente apetitosas. Extraña teniendo en cuenta la poca gente que allí se encuentra, pero la gran variedad de este negocio tiene truco. Con la pescadería Fartura, que como Abreu’s también tiene un hueco en el Centro Comercial de Coia (Vigo), esta tienda realiza una compra conjunta de especies como la merluza, la lubina salvaje o el rapante de costa. Colaboran en un win-win para hacerse con parte de determinados pedidos que solo les compensa coger sí es entre ambas. Así consiguen ofrecer la mayor gama posible a los consumidores y tiran una menor cantidad de género sobrante.

Según explica Díaz, tras la llegada de la pandemia del coronavirus empezó a ser obligatorio para las lonjas vender las cajas de pescado enteras. A causa de ello y como consecuencia del descenso de la demanda, muchos establecimientos minoristas se han visto forzados a adoptar técnicas como esta. En el caso de productos más caros, por ejemplo algunos mariscos, únicamente funcionan por encargo.

“Si quieres tener un poquito de todo tienes que hacer así, sino es inviable”, dice la dueña de Abreu’s. “Tal y como están las ventas no lo vendes como antes”, añade acto seguido, y confiesa una última triquiñuela: “El lenguado, que teníamos prácticamente todos los días, lo cogemos uno, que es cuando cobra la gente. Después no vuelvo a cogerlo porque me lo como”.

Restricciones

El impacto en la facturación de las pescaderías llega en un contexto de restricciones europeas como el veto a la pesca de fondo, que ya se siente en los márgenes de las lonjas. Para especies como la merluza, la bacaladilla, el rape y el gallo, las que más pesan en las capturas del palangre y el arrastre gallego, las principales instalaciones que se dedican a la venta de pescado (A Coruña Burela, Celeiro, Ribera, Vigo) han reducido en conjunto sus ingresos. Los mismos han bajado un 7%, 5,8 millones de euros menos entre el 9 de octubre –cuando entró en vigor la nueva normativa- hasta finales de abril –frente al mismo periodo de los años previos–. Y todo ello a pesar de la inflación.

A la falta de demanda se suma que las pescaderías tienen cada vez más complicado acceder a algunos productos. A ojos de Luisa Álvarez, directora de Fedepesca –organización que representa a 7.200 empresas de comercio especializado en la venta de productos de la pesca y de la acuicultura–, esto último se debe a varios cambios que atañen a la distribución pesquera.

Menos pescado

“Estamos percibiendo que en determinados mercados centrales hay días que no hay tanto pescado como en otras ocasiones. Nosotros dependemos de la compra que hagan los mayoristas, si los mayoristas no acceden bien al recurso, no nos va a llegar a nosotros”, agrega Álvarez en este sentido, evidenciando que el hecho de fomentar los canales cortos; que los productores se conviertan en comercializadores; permitir que las subastas no sean obligatorias; y que las grandes superficies puedan comprar directamente a los barcos está promoviendo un escenario que sin duda preocupa al sector: “Sí notamos que a veces no nos llega tanto producto”.

En el caso de pescaderías como la de Fátima, donde están notando que el consumo se está reduciendo en favor de la carne, a la que se fugan los clientes por su menor precio, especies como el jurel grande, la dorada salvaje o el rubio no se ven desde hace tiempo: “Mar hay mucho, no sé si es que los pocos que pescan los mandan para fuera, pero esas cosas están escaseando”.