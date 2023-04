Profand recoge los frutos de su expansión y acelera el ‘sorpasso’ en ventas a Pescanova

Desde sus inicios –nació de la fusión de Promar y Fandiño–, la viguesa Profand ha defendido con orgullo su condición de interproveedora de Mercadona. La alianza con la cadena que preside Juan Roig es un must, no solo para esta compañía, sino también para toda la cadena de empresas que nutren sus lineales. Es un vínculo que no solo requiere excelencia en la producción, sino volúmenes. ¿Cómo se consiguen? Con acceso directo al recurso, con la consiguiente menor dependencia de intermediarios, y capacidad fabril y logística para responder y adaptarse a la demanda. Pura integración vertical, que es en lo que ha trabajado siempre el grupo que dirige Enrique García Chillón.