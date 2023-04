El sector pesquero urge acelerar el bum del biodiésel y tener “acceso prioritario”

Acelerar el desarrollo de biocombustibles y que el sector tenga “acceso prioritario” a ese biodiésel avanzado. Es una de las principales líneas que persigue el dictamen exploratorio sobre la descarbonización de la flota pesquera solicitado por la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea (UE). Su borrador inicial, presentado esta semana en la primera reunión del grupo de estudio del Comité Económico y Social Europeo (CESE), considera esta opción una de las más “realistas” a corto plazo ante la necesidad de luchar contra el cambio climático. A ella suma acciones mixtas como la introducción de motores híbridos y tecnologías renovables de manera complementaria o auxiliar. Ya sean solares, eólicas o eléctricas.

El documento de trabajo –susceptible de ser modificado a lo largo de las próximas semanas– destaca como punto positivo que la distribución de los ecocarburantes se puede llevar a cabo a través de instalaciones industriales que ya existen, como las refinerías. El hecho en sí –agrega– generaría además una mayor independencia energética, pues para producir estos compuestos se usan “materias primas autóctonas”.

De igual manera, se argumenta que los combustibles verdes traerían consigo grandes oportunidades de creación de empleo y riqueza, llegando a desempeñar un papel “crucial” para el futuro económico de Europa: sobre todo como alternativa sostenible a productos como el petróleo y los minerales requeridos para fabricar baterías, mayoritariamente importados y ante los que la flota es “plenamente dependiente”.

El borrador inicial recoge el compromiso del sector pesquero para alcanzar una huella de carbono neutra en 2050 y constata la necesidad de acelerar la transición energética, si bien dado el contexto actual deja claro que dicha evolución hacia las cero emisiones deberá ser “equilibrada” –para no distorsionar la operatividad de las embarcaciones– así como “asumible” –atendiendo a sus especificidades–.

En este sentido entran en juego los biocombustibles, que se valoran “por su compatibilidad con los motores de combustión convencionales y con los sistemas de suministro vigentes y su producción”, pero también por su “enorme potencial” en los campos de la economía circular o la lucha contra la despoblación rural costera.

Así las cosas, la línea principal del escrito pasa por llamar “a acelerar el desarrollo y producción de biocombustibles y a que el sector pesquero tenga acceso prioritario a ese biodiésel avanzado”. Mientras los futuros carburantes y tecnologías de propulsión no estén comercialmente disponibles, considera imprescindible “congelar” la introducción de nuevos impuestos al combustible tradicional.

Ausencia de marco normativo

En relación a los ecocarburantes, el texto también hace hincapié en que la Comisión Europea (CE) todavía no ha propuesto un marco regulatorio ni medidas de incentivo para impulsarlos, pese a haberse marcado para 2030 una cuota mínima de biocombustibles del 14%, y subraya que los biodiésel existentes provienen de cosechas –aceite de palma, colza, soja y girasol– que no valdrían para una descarbonización plena: “La solución –todavía no disponible– sería mezclar el gasóleo actual con cantidades crecientes de electro-diésel, un sintético fabricado con hidrógeno electrolítico y CO2 capturado. Estos biocombustibles se producen a partir de dióxido de carbono previamente capturado de la atmósfera o de procesos industriales que producen CO2, antes de que llegue a liberarse”.

Con el progreso tecnológico, se espera que haya ecocarburantes avanzados como subproducto de la fabricación de SAF (fuel sostenible de la aviación) que podrán ser usados “en transporte terrestre y marino”. Si bien en principio no se producirá en cantidades suficientes para satisfacer la demanda del sector pesquero –en 2050 habrá unos 50 millones de toneladas en todo el mundo pero el transporte marítimo consume hoy unos 300 Mt– todo parece indicar que los camiones ya estarán completamente electrificados entonces –ahora el transporte rodado pesado consume unos 900 Mt–.

Segunda reunión en mayo

El documento de trabajo se entregó esta semana en el marco de la primera reunión del grupo de estudio del CESE, un órgano consultivo de la Unión Europea compuesto por representantes de las organizaciones de trabajadores, empresarios y otros grupos de interés. El mismo emite dictámenes sobre cuestiones de la UE para la CE, el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo, actuando como puente entre las instituciones de los Veintisiete con capacidad decisoria y los ciudadanos europeos.

Con las aportaciones formuladas por los miembros que lo han analizado, el ponente del dictamen (Javier Garat) y su asesor (Daniel Voces) realizarán ahora las pertinentes modificaciones; se redactarán las conclusiones y recomendaciones; y se debatirá de nuevo en la segunda reunión con el grupo, que tendrá lugar el próximo 31 de mayo. Luego irá a la Sección de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente (NAT) para ser aprobado, el 28 de junio, y por último se votará en pleno los días 12 y 13 de julio.