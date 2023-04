La pesca aviva su sangría con la peor Semana Santa de su historia en capturas y facturación

Entre el lunes 27 de marzo y el 5 de abril, antesala de los festivos de Semana Santa, descargaron en el puerto de Vigo veintitrés distintos buques de arrastre. Lo hicieron in situ los propios barcos o con mercancía transportada en camión, principalmente desde la dársena irlandesa de Castletownbere. Solo siete de esos pesqueros tiene todavía pabellón español. Esta, la de la exportación, fue una de las estrategias de las armadoras ante la falta de rentabilidad de la flota por los pírricos cupos asignados por Bruselas a España: trasladar el barco a otro puerto base y aprovechar las mejores asignaciones de las que, desde mediados de los ochenta, disponen en Francia o Reino Unido. De ahí el trajín de embarcaciones con nombres en galego (Río da Bouza, Udra o Punta Vixía) pero con Bayonne, Falmouth, Milford Haven o Lorient en el casco. Pero ese reabanderamiento por el que también se decantaron los dueños de Playa de Tuya, Argelés o Loira ya no sirve de escapatoria. No hay alternativas. Los frentes contra el sector se multiplican y lo ahogan. Hasta el Skellig Light II, de capital vigués y puerto base en Tralee (Irlanda), ha arrojado la toalla y ya ha enfilado el desguace. Nunca la pesca extractiva, en un periodo festivo como el actual, había pescado y facturado tan poco.

El asedio de Bruselas acelera la estampida: Galicia exporta 10 barcos operativos al año Los registros de Semana Santa permiten evaluar no solo el impacto del veto de Bruselas a la pesca de fondo, tiránico desde el pasado mes de octubre, sino también del elevado capítulo de costes fijos, las dificultades para operar del palangre, la pérdida de barcos con destino a caladeros africanos o el éxodo de profesionales titulados por la caída de sus ingresos variables. La fotografía es tremebunda. Sin que la Comisión de Pesca y Asuntos Marítimos haya evaluado todavía el impacto de su normativa contra la pesca en aguas profundas, amenazando ya a todo el arrastre, sin noticias de la denuncia de España contra Bruselas y con fecha de caducidad para las ayudas a la compra de combustible. Si en la última década la flota promediaba en estas fechas unas 6.590 toneladas subastadas en todas sus lonjas, en los últimos días no alcanzó ni las 2.600. Son cifras de periodos equivalentes, correspondientes a las diez jornadas previas al Jueves Santo de cada ejercicio. Lo mismo sucede con la facturación: la media rondaba los 12,5 millones de euros cada Semana Santa, frente a los menos de 8 de penitencia de este 2023. Es un descenso del 60 y de casi el 40%, respectivamente. A las cifras de los últimos días, de Pesca de Galicia, solo le faltan media docena de pósitos, todos de menor entidad (Baldaio, Caión o Pindo-Carnota) a efectos del cálculo total. Aunque se realice esta comparación con la del año pasado –se omite en esta serie el 2020, debido al parón del COVID–, el descalabro es igual de elocuente. El descenso en las capturas subastadas en los pósitos supera el 33%, con esas 2.586 toneladas. A nivel de ingresos, el descenso está por encima del 42%. De modo que este ejercicio será históricamente nefasto para la pesca extractiva que opera en aguas comunitarias. No está previsto que la Comisión vuelva a abordar su reglamento de ejecución sobre la pesca en aguas profundas hasta finales de mes, con un nuevo estudio del ICES (International Council for the Exploration of the Sea, CIEM en castellano). Galicia dobla la compra de pescado de países sancionados frente al asedio de Bruselas a su flota Y pese a que el que está ahora en vigor, desde el 9 de octubre pasado, se puso en marcha con errores graves de batimetría –la mitad de las zonas delimitadas no alcanzaban los 400 metros de profundidad, como demostró FARO–, sin haber realizado un informe de impacto socioeconómico y sin ninguna información, como admitieron los propios expertos y desgranó este periódico, del impacto del palangre en el fondo del mar. Igualmente, el tándem Virginijus Sinkevicius-Charlina Vitcheva –comisario y directora general de Pesca, respectivamente– habrán propiciado un año perdido para el sector. El goteo de bajas con destino a Guinea, Mauritania o Marruecos afecta también a barcos de Francia o Portugal Los puertos ya son un coladero de barcos despedidos, y sin grandes aspavientos. Galicia acaba de decir adiós a unidades como el Pino Ladra (para Marruecos) o el Portomayor (Mauritania, para Iberconsa); esta misma semana hizo lo propio con el Peixiño Primero, habitual en O Berbés y con puerto base en Cariño. Rumbo, como tantos otros, a la dársena de Nuadibú. Este último era un volanteiro del Cantábrico, construido en el año 2000, de 23,5 metros de eslora y 137 GT (arqueo bruto o gross tonnage). Uno más a un goteo de bajas que no solo asedian a la pesca gallega o del conjunto del país. En Dinamarca, rumbo a Ghana, acaban de despedir al Agnes; a Guinea se ha exportado en las últimas semanas el francés P’Tit Ours, de 16 metros, y el Cap Nord, de 55 metros y antes con puerto base en Boulogne-Sur-Mer, ondea ya la bandera de Sudáfrica. El muelle marroquí de Agadir acogió, por ejemplo, al irlandés Sean Mair II, de 22,5 metros de eslora, y el Caetano Marafona portugués cursó asimismo su exportación para tener bandera mauritana. Son cerca de 200 los pesqueros perdidos por la flota en Galicia en los últimos cinco años, casi todos de artes menores. Pero con el reabanderamiento en tierras lejanas de unidades emblemáticas como el Río Mau, Nuevo Bitácora o Praia de Areamilla. La caída de capacidad, expresada en toneladas GT, supera los seis puntos en este periodo.