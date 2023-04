“Si la producción baja necesitaremos menos mano de obra; es algo objetivo”

La patronal conservera Anfaco-Cecopesca presentó el pasado viernes los resultados de la industria en 2022. La cantidad elaborada cayó, pero el valor de sus productos se aupó casi un 6% y alcanzó la segunda cifra más alta, 1.744 millones de euros. Su secretario general, Roberto C. Alonso, aprovechó la presentación para poner encima de la mesa una serie de retos de calado en la industria. También advertencias.

–Tras la presentación de los datos de 2022, ¿se puede decir que la conserva goza de buena salud?

–Hay que matizar los datos siempre, porque muestran estabilidades. El sector está siendo capaz de adaptarse a al momento actual. Y lo hemos visto, el consumo baja, la producción se adapta. Yo creo que esa parte de adaptación tiene que ver con el carácter estacional e intermitente de nuestro sector, lo que rige los fijos discontinuos, nuestra forma de trabajar. Creo que eso está demostrando ser un elemento para que consigamos mantener la competitividad. Ahora bien, yo siempre digo que no nos debemos conformar y siempre nos gusta estar por delante. Por eso reitero que tenemos que seguir manteniendo la innovación, la internacionalización, la formación, la seguridad jurídica y un diálogo con las administraciones que permita generar el entorno proclive a la inversión. Porque estamos un momento de transición digital y eso pasa por la inversión. Evidentemente el contexto para toda la economía es difícil. Y este sector no es ajeno a ello.

–¿Siguen sufriendo la crisis de suministros?

–Los primeros meses de la guerra en Ucrania fueron muy difíciles porque es un proveedor de aceite de girasol muy importante. No de nuestro sector, sino de España. Cierto es que se las cadenas logísticas han conseguido reabastecerse y reorientarse, por decirlo así, y ahora mismo el abastecimiento se ha vuelto a unos valores casi, casi normales, lo cual es un motivo de satisfacción. Esto no quita que pueda haber un revés en la guerra y que volvamos para atrás. Pero a día de hoy, el aceite de girasol no parece ser un problema. Aún así, es cierto que las industrias han aprendido mucho a tener planes de contingencia más complejos. Esto yo creo que nos ha permitido tener una flexibilidad o visión de largo plazo y no sólo depender del aceite de girasol.

–Buenos datos, abastecimiento suficiente... Igual es difícil de comprender el aviso de la posible caída del empleo en la industria para este mismo año.

–Bueno, los datos están ahí. Evidentemente, si baja la producción necesitaremos menos mano de obra. Eso no es alarmismo, es un hecho objetivo. Por eso son tan importantes todas las peticiones que hacemos y sobre todo también lo que dije al Ministerio de Trabajo. No puede ser que un Ministerio, de la noche a la mañana, cambie la interpretación y vaya cuatro años atrás y considere una fijeza total en todas las plantillas. No lo podemos comprender, no voy a tener a todos los trabajadores de brazos cruzados y sin trabajo. Son cosas que están pasando y que, repito, no ayudan a acompañar la competitividad de las industrias en un momento especialmente difícil. Y por eso nosotros tenemos que decirlo, porque algo no se está haciendo bien desde Trabajo. Hablamos de seguridad jurídica, estado de derecho. Yo creo que algo no se está haciendo bien y por tanto nos vamos a revolver, porque evidentemente eso también nos afecta.

–¿Por eso denunció una persecución inspectora en las empresas?

–Sí, claro. Es que por eso el Ministerio ha decidido que irá a por determinados sectores sin base jurídica, porque no existe en el Estatuto de los Trabajadores. En las cartas que envían hacen alusiones a sentencias del Tribunal Supremo, de otros sectores, de la juguetería, de la zapatería. Formas de proceder que no apoyamos porque son contrarias a lo que es la seguridad jurídica y, sobre todo, son contrarias a al diálogo social y al consenso. Porque, por ejemplo, en nuestro convenio colectivo hay un acuerdo fruto del diálogo social con los sindicatos y que ahora ellos tampoco quieren respetar un convenio publicado después de la reforma laboral. Por eso hemos decidido empezar a decirlo públicamente: esto no se está haciendo bien.

–¿Cree que finalmente la industria transformadora tendrá fondos del Perte Agroalimentario?

–A mí lo que me transmiten desde el Ministerio [de Pesca] es que están dispuestos a todo para ayudarnos. Yo creo que ese mensaje es positivo porque demuestra que el Gobierno de España se ha dado cuenta de que un sector como el mar-industria tiene que tener fondos para la transición digital. Ahora esperamos, como siempre, que se haga realidad.

–¿Mantiene la cifra de 400 millones de euros?

–Hemos considerado que podemos movilizar 400 millones, pero depende de las tasas de cofinanciación. Esto no es dinero regalado si no hay un proyecto detrás serio, profesional, auditado, pensado y propuesto a las administraciones, que eso es lo que fundamenta la colaboración público privada.

–Pesca en eso muestra comprensión, ¿la hay también para bajar el IVA al pescado?

–Creo que sí. Fíjate, no ha habido manifestaciones públicas en contra y creo que eso también es un síntoma de que ellos están estudiando todas las posibilidades, inclusive esta. Tenemos que seguir esperando e insistiendo en nuestro mensaje. Creo que el sector todo está unido en España. Aquí quiero remarcar que tiene que ser una medida permanente, que dé un mensaje a la ciudadanía.

–Fuera de España el principal problema parece estar en las negociaciones comerciales con Tailandia y la posible entrada de atún foráneo. ¿Qué demandan?

–Cuando la Unión Europea decide emprender acuerdos comerciales con terceros países tendrá que considerar cuáles son sus intereses industriales. Creo que todos somos conscientes que siendo Europa segunda potencia mundial en producción de conservas con España a la cabeza, si vas a abrir una negociación con un país que tiene otros estándares, otra ética laboral en pesca, en seguridad alimentaria... Lo lógico es que tú te protejas. Si no se tiene en cuenta todos los intereses económicos, puedes acabar haciéndote mucho daño. Esperemos que no seamos utilizados como moneda de cambio, porque ya estamos viendo que lo que nos dijo la pandemia es que somos un sector esencial. La soberanía alimentaria es fundamental y yo añadí otro elemento: somos estratégicos para imponer la Política Pesquera Común en el mundo.