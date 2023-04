“Se decidió que el mes de mayo sería el mes adecuado para empezar a pescar sardina y no ya en abril, porque se espera que aún no tenga el contenido de grasa para tener el sabor que reconocemos”. Así explicó el presidente de la Associação Nacional das Organizações de Produtores da Pesca do Cerco (Anopcerco), Humberto Jorge, que la flota lusa retrasa un mes la campaña de sardina.

Mientras que la flota del cerco gallega llevan capturando la especie desde comienzos del pasado mes, Portugal ha decidido alargar la veda hasta el 2 de mayo, tal y como comentó Humberto Jorge en declaraciones al medio luso TSF. Si bien señaló que “las perspectivas de captura son muy buenas” para este año y que localizan mucha cantidad en el agua, por el momento la sardina no tiene la cantidad de grasa que entienden como óptima de cara a su comercialización. La cuota lusa es de más de 36.600 toneladas; la española, de 18.962.