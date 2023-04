La "guerra de la mejilla" se encona en la comunidad. La Federación Galega de Confrarías ha acordado esta mañana la interposición del recurso, "a la mayor brevedad posible", ante la Consellería do Mar "contra las resoluciones emitidas modificando la orden que establecía la reserva de zonas exclusivas para la explotación del percebe". De igual forma, los pósitos de la comunidad se manifiestarán por ello el 15 de abril en Santiago de Compostela.

"Se rechazó de forma mayoritaria el atropello realizado al sector percebeiro y la toma de decisiones que parecen basarse en los apoyos políticos y no en la protección de los recursos y en la gestión sostenible de los mismos", ha señalado la federación en un comunicado.

La movilización de mediados de mes, que tendrá formato de concentración, enarbolará el lema "Contra as chapuzas políticas no sector do mar".

El texto, firmado por el presidente de la federaicón, José Antonio Pérez, refleja también que el sector está sometido "a una regulación y control específicos a través de planes de explotación", por lo que exigen que "el sector bateeiro esté suficientemente regulado y controlado de la misma forma que lo están los percebeiros".

Pontevedra

Por su parte, las siete cofradías del sector del percebe de la provincia de Pontevedra han emitido también un comunicado firmado por sus patrones mayores en el que cargan también contra la Consellería. "¡Ya está bien y basta ya de tanto victimismo! No vaya a ser las víctimas pasen a ser los verdugos", recoge el texto.

Los pósitos pontevedreses critican el "arrase" de "todo el litoral" de la provincia y también de la coruñesa. "No es lo mismo una extracción selectiva de un recurso que una destructiva de los hábitats de otras muchas especies", han señalado.

En el comunicado, las siete cofradías deslizan que la baja producción marisquera de algunas rías se puede deber a los trabajos del sector bateeiro, "después de 60 años tirando de forma indiscriminada miles y miles de toneladas al mar" de los "desechos o detritus procedentes de las actividades de laboreo de mejillón en las bateas", al entender que los residuos pueden estar "transformando la composición del sustrato y rompiendo el equilibro natural de nuestras rías".