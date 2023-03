El mal tiempo y el fuerte oleaje han impedido la entrada del petrolero "Greta K" en el puerto de Oporto. La Capitanía Marítima de Porto Douro esperaba poder resguardar el buque en Leixões, tras sufrir un incendio que obligó a desalojar a su tripulación y que tuvo en vilo a Portugal y Galicia ante el riesgo de un vertido. Su llegada esta prevista para esta tarde, pero las malas condiciones del mar la han imposibilitado, según informa el Jornal de Notícias portugués.

El pronóstico meteorológico avanza una mejoría durante la noche, por lo que el petrolero podría arribar a puerto entre las 7 y las 8 de la mañana. En este momento se halla a unos 5 kilómetros de Leixões.

Incendio

El máximo responsable de la capitanía marítima de Porto Douro, el comandante Silva Rocha, garantizó que el fuego declarado este martes a bordo del petrolero ya había sido extinguido. Tampoco, aseguró, se ha producido ningún vertido contaminante del combustible que lleva el buque en sus bodegas.

Sobre el origen del incendio, el comandante ha apuntado que todavía no sabe "qué pasó". Los 16 tripulantes de la embarcación ya han empezado a prestar declaración en el marco de la averiguación administrativa y técnica para entender qué motivó el incidente. Estas pesquisas, por el momento, están fuera del marco judicial.

Miñones: "Está controlado"

Desde Galicia, el delegado del Gobierno, José Miñones, ha asegurado este jueves que están realizando un "seguimiento" de este petrolero para tener "la garantía de que no va a afectar a nuestras costas cualquiera de las circunstancias que sucedan". "Por el momento la información que tenemos es que está controlado, que está en aguas de Portugal", ha señalado.

"Vamos a seguir pidiendo la documentación necesaria a Portugal para conocer cómo se pueda desarrollar y tener la garantía de que no va a afectar a nuestras costas cualquiera de las circunstancias que sucedan", ha incidido el delegado.

Con bandera de Malta y 19 tripulantes filipinos a bordo, el petrolero se dirigía al puerto de Leixões cuando sufrió un incendio a bordo. Transporta diésel y combustible para aviones (ATK), y no lleva petróleo crudo. La decisión fue alejar de la costa al petrolero, que se encontraba frente a la Foz de Douro y llegó a estar a una milla y media de tierra.