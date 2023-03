El sector teme que Bruselas no modifique ni una de las 87 vedas a la pesca de fondo

La revisión de las 87 zonas vedadas a la pesca de fondo para la protección de los ecosistemas marinos vulnerables (VME, en inglés) puede suponer un problema más que una solución, como anhela la flota pesquera española. La dilación comunicada por Bruselas para la realización de la nueva propuesta –que será “a finales de otoño o comienzos de 2024”– y el escaso análisis socioeconómico que se espera –se limitará a una “opinión” por parte del Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries, el Stecf– inquietan al sector. De hecho, las fuentes consultadas temen que Bruselas apenas vaya a modificar el cierre de aquellos caladeros diseminados en aguas de España, Portugal, Francia e Irlanda. “Parece que no se reabrirá ni una de las zonas, de las 87”, concretaron.

La directora general de Asuntos Marítimos y Pesca (DG Mare) de la UE, Charlina Vitcheva, envió una comunicación al sector pesquero europeo para trasladar las fechas de la Comisión Europea en lo que respecta a la revisión de los cierres para la protección de los VME. Así, y como desveló FARO, el 25 de abril habrá una reunión para evaluar el último informe del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES, en inglés), mientras que “el Stecf procederá con una opinión programada para su sesión plenaria, que comenzará el 10 de julio”. Un grito unánime por la flota de Gran Sol Las dilaciones en la prometida revisión anual (en dos ocasiones) de este primer acto de ejecución y los duros mensajes enviados desde la DG Mare desde entonces (“sea cuál sea el impacto sobre los palangreros, el reglamento se aplica a todos los artes de pesca de fondo, sin distinción”, llegó a decir el director adjunto, Kestutis Sadauskas) aumentan la preocupación de un sector al que además se acumulan los frentes, como sucede con el Plan de Acción, medida que vetará el arrastre en las áreas marinas protegidas. Para hacer frente a esta amenaza, el sector pesquero español cuenta como aliado con el Gobierno, que ya el año pasado presentó el recurso para tumbar la propuesta. Así se lo trasladó ayer a la junta directiva de Cepesca la nueva secretaria general de Pesca, Isabel Artime. “Estamos alineados en la defensa de la pesca española”, señaló el secretario general de la patronal. Bruselas aprieta la soga sobre el arrastre y "arriesga" el abastecimiento de pescado Sobre los vetos a la pesca de fondo, Artime recalcó que “aunque España comparte el objetivo de alcanzar la sostenibilidad en todas sus vertientes, está en desacuerdo con el enfoque” de las propuestas de Bruselas. ⚓️ La secretaria general de #Pesca analiza con @CEPESCA la situación del sector pesquero español.



🔗https://t.co/T8OQqAjXem pic.twitter.com/1cfCAnfXPl — Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (@mapagob) 14 de marzo de 2023 Además de ello, en el encuentro, también trataron la Ley de Pesca, que ya ha sido aprobada por las Cortes Generales, el estado de la negociación del Reglamento de Control, de la aplicación del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (Fempa) y de los avances en el contexto internacional, como el reciente acuerdo de la ONU sobre aguas de alta mar.