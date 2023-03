La revisión de las 87 zonas vedadas a la pesca de fondo podría alargarse a 2024

Primero iba a ser a finales de 2022. Luego se retrasó a comienzos de este año o, como mucho, durante el primer semestre. Y, finalmente, se producirá “a finales de otoño o comienzos de 2024”. La revisión de las 87 zonas vedadas a la pesca de fondo para la protección de los ecosistemas marinos vulnerables (VME, en inglés) se alargará en el tiempo y la nueva propuesta a cargo de la Bruselas no se producirá hasta después del verano. Así lo comunicó al sector la propia la directora general de Asuntos Marítimos y Pesca (DG Mare) de la UE, Charlina Vitcheva, a través de una comunicación, en la que además desvela que el análisis de impacto socioeconómico se limitará una “opinión” por parte del Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (Stecf), el organismo dependiente de la Comisión Europea que evalúa los aspectos socioeconómicos relativos a la actividad pesquera.

Relacionadas Pesca arma su recurso contra el veto de la UE con la falta de datos económicos y áreas no profundas