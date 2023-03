El arrastre de litoral se planta tras perder 40 buques en una década: “¿Qué nos queda?”

El arrastre de litoral español, la flota de buques que faena en aguas del caladero Cantábrico Noroeste, dice basta. El sector se encuentra arrinconado ante los problemas que llegan especialmente desde Bruselas, con vetos en forma de caladeros ya cerrados (parte de las 87 zonas clausuradas a la pesca de fondo desde el pasado 9 de octubre), de áreas marinas protegidas (que la UE quiere cerrar al arrastre de aquí a 2030) o de vedas temporales para proteger a otras especies (como los delfines). Todos estos problemas fueron analizados ayer por parte de todas las asociaciones representativas del sector con la nueva secretaria general de Pesca, Isabel Artime, que quiso mandar “un mensaje de tranquilidad” que cuesta que cale en estos momentos entre la industria, que en lo que se refiere al arrastre de litoral sufrió ya un importante ajuste en la última década, en la que perdió 40 embarcaciones.

A través de una reunión presencial y por videoconferencia, los representantes del sector reclamaron una comunicación proactiva en favor del arrastre, que contribuye a garantizar la seguridad alimentaria en la UE y que faena especies en rendimiento máximo sostenible (RMS).

Así, desde la flota recuerdan los “sacrificios” realizados en los últimos años, en los que pasaron de ser un centenar de buques a solo 60, y se mostraron especialmente molestos por el proceder de la UE, que el mes pasado hizo público su Plan de Acción para la conservación de los recursos pesqueros, por el cual pide a los países que prohiba el arrastre en el 20% de las aguas de los Veintisiete en un año, y en el 30% de aquí a 2030.“¿Qué nos queda? ¿Qué futuro nos queda de aquí a 2030?”, se preguntaba ayer el gerente de Opromar, Juan Martín Fragueiro.

Por otro lado, el sector también analizó con Pesca la problemática de la pesca accidental de delfines. En especial después de que el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES, en inglés) recomiende a la UE que se establezcan vedas temporales para la pesca, especialmente la del arrastre, que podrían ser de hasta cuatro meses al año.

En este sentido, los representantes del sector recordaron que han incrementado la observación a bordo, tanto física como electrónica, con unos datos que no fueron tenidos en cuenta en la evaluación publicada a principios de año. Además, se instaló en toda la flota dispositivos sonoros para ahuyentar a los cetáceos (los llamados pingers) desde septiembre del pasado año.

Por su parte, Isabel Artime quiso aplacar la incertidumbre generada tras la publicación por parte de Bruselas del Plan de Acción. En este sentido, la secretaria general de Pesca aseguró que el contenido del plan no es vinculante y consiste en propuestas que serán discutidas en las instituciones comunitarias antes de poder ser una proposición legislativa. Además, Artime confirmó que no comparte el enfoque del plan por no “ser equilibrado” al no haber tenido “debidamente en cuenta la dimensión socioeconómica de la actividad pesquera”, al igual que hizo la semana pasada en su visita a Vigo.

🏛️⚓️El ministro @LuisPlanas recalca en el @Senadoesp el apoyo del #Gobierno a la flota pesquera de #España y pone en valor los factores de sostenibilidad de su actividad, ejemplo mundial frente a la #pesca ilegal. En relación a la valoración del arrastre, debe primar la prudencia pic.twitter.com/n6L5xApfuL — Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (@mapagob) 7 de marzo de 2023

En línea con el sector, la asturiana reconoció el papel del sector como “garante del abastecimiento alimentario y como vertebrador del desarrollo económico de las comunidades costeras”. De igual forma, informó a los representantes sobre las medidas de mitigación para reducir las capturas accesorias de cetáceos planteadas en el ICES. En ambos casos, destacó que para la toma de decisiones se debe valorar las repercusiones socioeconómicas de los informes científicos.

Planas

Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, aseguró en el Senado que España defenderá en Bruselas al arrastre, un sector al que “no se puede demonizar”. En respuesta a una pregunta en el pleno, el ministro explicó que las cuatro propuestas efectuadas por la Comisión Europea, entre ellas el Plan de Acción, aún no son instrumentos jurídicos de aplicación. “Ahora se inicia una discusión que conducirá a conclusiones políticas y, posteriormente, a instrumentos normativos”, señaló. De hecho, España está buscando aliados para tumbar la dañina propuesta para la flota arrastrera.