El viceministro de Acuacultura y Pesca de Ecuador, Andrés Arens, aseguró este jueves que la delegación del Parlamento Europeo que inspecciona los avances del país en el combate a la pesca ilegal, no regulada y no declarada se va impresionada por el control del país a la actividad pesquera. La delegación de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo observó las medidas emprendidas por el sector y la industria pesquera, notificada desde 2019 con la denominada “tarjeta amarilla” de la Unión Europea (UE), que identifica a los países que incumplen sus obligaciones contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

Los países notificados con esta tarjeta se encuentran en riesgo de convertirse en países “no cooperantes” si no cumplen con los progresos requeridos por la UE en un periodo de tiempo específico. “La comisión se va impresionada de lo que han visto”, afirmó en un comunicado Arens.