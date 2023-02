“William era un amor, humilde; siempre nos enseñó a ser fuertes”

Pilar Arévalo Sías habla desde Juanjuí, en Perú. Es una de las hermanas de William Arévalo Pérez (1979), padre de dos pequeños que no tenía que haber ido embarcado en el Villa de Pitanxo. Había quedado en tierra al dar positivo por COVID; no pudo salir, como había hecho antes, con su familia en el palangrero Siempre Juan Luis. Fue el último en fallecer en la balsa salvavidas; los ánimos de Samuel Kwesi Koufie –espera, William, ahora llega la ayuda– no pudieron contra el frío, que lo consumió. “Nos ayudó a ser fuertes y a salir adelante con sus consejos. Humilde. Un amor”.