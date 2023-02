“Yo me ubico allí en esa balsa, con mi hermano, pensando en lo que pasó”

Daniel Fernando More Valladares (1977) es el tío de Diego Andrés More Vega (1995). Los dos marineros. Los dos, fallecidos en el Villa de Pitanxo. Pablo More es hermano del primero y tío del chico, de solo 27 años. “Todos nos enteramos por la tele, porque la armadora [por Pesquerías Nores Marín] no se tomó la molestia de llamar”. Los cadáveres de Daniel y Diego descansan en un cementerio de Cangas, donde vive esta familia. “Tenemos que vivir con esto, esto es lo que tenemos”. Daniel ha dejado una viuda y dos niños, de 18 y 11 años.

Pablo también es marinero, y a él también se le comunicó que había una tercera balsa sin localizar y en la que podría haber supervivientes. “Pero yo pensaba, ¿una tercera balsa de dónde? Y me vino a la cabeza el bote”, explica en referencia a la neumática que llevan los buques como el Pitanxo o el Playa Menduiña Dos. No hubo tercera balsa, claro. Ni zodiac con milagro. De los 24 tripulantes del pesquero hundido en aguas de Terranova –el barco solo estaba autorizado para llevar 22 y se falseó el despacho, como demostró este periódico–, solo hubo tres supervivientes. El Pitanxo en un mar de papeles “Yo he seguido trabajando. Pero es que para mí... [pausa por un momento] mi hermano es como si estuviese navegando ahora. Yo siempre lo espero”. Pablo More acaba de llegar, de hecho, de una marea en un pesquero gallego. “Esto se nota demasiado, nada va a volver a ser igual nunca”. Con una foto sobre su regazo y en su corazón, José More muestra lo que perdió de un plumazo en una gélida noche en el Atlántico. Porque al adiós forzado a su hijo Diego y a su hermano Daniel también tuvo que despedir a un sobrino político, Edwin Andrés Córdova Salinas (1933), padre de cuatro criaturas pequeñas. “José estaba en Perú cuando esto todo pasó, y yo iba a viajar al día siguiente”, recuerda Pablo. 23 Conoce bien el caladero, impenitente. “No me quito de la cabeza lo que pasaron en esa balsa. Y yo me ubico allí, ¿sabes? Me veo estando allí, con ellos, con mi hermano. Y él [en referencia al capitán del pesquero, Juan Enrique Padín], bien calentito con su traje” de supervivencia. Solo Padín, su sobrino Eduardo y el cocinero, Fernando Santomé (Bueu, 1971), fueron rescatados con esta indumentaria térmica. “Nadie va a quedar aquí, fallecemos todos. Pero lo de los 21... Esto no se puede asimilar”.