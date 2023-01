La industria del mar “plantó cara” a la COVID en Galicia y exportó más del 90% de sus conservas

Pese al batacazo que supuso la pandemia para el sector del mar, así como el peso que ha ido perdiendo a lo largo de los últimos años –la pesca suponía el 2,4% del PIB de Galicia y en el 2020 ese porcentaje había caído hasta el 1,8%–, la industria transformadora plantó cara a la COVID tras su llegada y cerró un año de ensueño: generó 524 millones de valor añadido, el más elevado desde que existe un registro histórico. Así puede extraerse del último balance publicado esta semana por el Instituto Galego de Estatística (IGE), en el que se constata que “o ano 2020 é o primeiro da serie contable no que o valor xerado pola industria de procesamento e conservación de peixes, crustáceos e moluscos supera o xerado na pesca e acuicultura”. En esta línea, cabe destacar que se exportó el 93% de la producción de conservas, sobre todo dirigida al resto del país.

Conforme expone el documento difundido –en el que también se destaca la exportación del 57% de los preparados a base de pescados, crustáceos y moluscos, del 54% de los congelados y del 46% de la acuicultura–, el sector de la pesca “é cada vez máis industrial”, especialmente en términos de generación de valor, y presenta “un saldo superavitario” en su conjunto en Galicia, siendo las conservas “os productos protagonistas desta balanza comercial superavitaria” frente a los congelados y los productos de pesca extractiva, cuyo saldo “é deficitario”.

Vigo, la segunda comarca

“Se no ano 2000 a achega da industria transformadora no sector era do 27,5%, vinte anos despois representa o 50,4%”, resume el análisis, indicando que Vigo es la segunda comarca con mayor valor añadido generado por el sector. Junto a O Barbanza y O Salnés concentra la mitad de la actividad productiva.

Del mismo modo, el documento explica que la industria transformadora necesita una cantidad de materia prima “moi elevada” para producir –“o peso dos consumos intermedios no total da produción foi do 86 % no ano 2020, cifra similar ao peso no total da industria da alimentación e moi superior á media da economía”– y que la alta ratio entre consumos intermedios y producción “fai que as relacións potenciais con outros sectores da economía sexan especialmente intensas”.

Además, “o peso da remuneración dos asalariados neste subsector é do 8,8%, cifra superior á achega do excedente de explotación”. El trabajo creció, pero con más calma que el valor añadido, por lo que se extrae que la productividad del trabajo “se incrementou de forma notable ao longo do século”.