Cada gallego comió tres kilos menos de pescado en 2022 a causa de la inflación

El 27 de diciembre, a solo cuatro días de 2023, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba –totalmente in extremis– un nuevo combo anticrisis dirigido a contrarrestar la inflación que no pasaría desapercibido entre los profesionales del sector del mar: una vez más, desgraciadamente, para mal. Como medida estrella, el Ejecutivo comunicó entonces su decisión de reducir el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en ciertos productos como la pasta o el aceite (del 10% al 5%) –además de suprimir los de alimentos esenciales como el pan, la leche, el queso, los huevos, las frutas o las verduras (del 4% al 0%)–, pero dejando fuera otros tan básicos como lo son la carne o el pescado. La “decepción absoluta” era más que evidente para voces autorizadas del ámbito marítimo, como el propio secretario general de Cepesca, Javier Garat, quien no dudó en reflejar su asombro ante una iniciativa –vigente hasta el 30 de junio– que volvía a alejar al consumidor de cualquier dieta saludable.

Desde el sector lamentaron la “oportunidad perdida” que representaba ese anuncio para apoyar a un producto, el del mar, que no está pasando por su mejor momento. Algo que no se han cansado de denunciar, reiterando que el impacto del alza de los precios está privando a las familias de comer pescado, pero que ahora se han encargado de corroborar los datos recogidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. A falta de las cifras de diciembre, si se comparan los primeros 11 meses de 2022 con el mismo periodo de 2021, uno puede hacerse una idea del devastador efecto que la inflación ha tenido sobre su consumo... Cada gallego comió más de tres kilos menos de pescado de un año a otro, descendiendo la ingesta per cápita de 23,5 a 20,3 kilos por persona. De esta última cantidad media, cada gallego comió unos 11,7 kilogramos de pescado (un 13,8% menos), 5,15 kilos de mariscos, moluscos o crustáceos (17,1% menos) y 3,45 kilogramos de conservas (un 8,9% menos). Se vende un 14% menos A nivel general, la escalada de los costes que afectó al bolsillo de los hogares, su poder adquisitivo y consecuentemente su capacidad de compra, se siente en una drástica disminución de las cantidades consumidas. En Galicia se han vendido casi 9.000 toneladas menos de productos del mar (5.100 de pescado y 2.900 de mariscos, moluscos o crustáceos) con motivo de la crisis, pasando de las 64.400 toneladas de 2021 a las 55.500 toneladas de este 2022 (un 13,9% menos). A causa de esto, y a pesar de que los precios se han elevado, el dinero que han ingresado las pescaderías ha bajado en más de 45 millones, pasando de los 556 millones de 2021 a los 511 millones de 2022 (un 8,2% menos). También por especies, los mayores descensos en recaudación se registran tanto en mariscos, moluscos o crustáceos (24,8 millones) como en pescado (24 millones menos). Las conservas son la excepción. Pese a caer su consumo en 920 toneladas, facturaron 3,3 millones más. La merluza, mayor afectada Si se analizan las disminuciones en consumo por producto, a nivel cuantitativo los mayores perjudicados son la merluza fresca (su consumo se redujo en más de 900 toneladas), además del salmón fresco (más de 725 toneladas menos), el calamar y el pulpo fresco (casi 600 toneladas menos), el pulpo congelado, el atún en conserva y los calamares congelados. A nivel porcentual, los grandes perdedores son el pulpo congelado (se ha vendido un 77,5% menos) así como las almejas en conserva (62,6% menos) y el lenguado congelado (un 60,2% menos), seguidos por la trucha ahumada, los calamares congelados y el mejillón congelado, entre otros muchos. Con todo, hay aumentos. Productos como el pulpo o los calamares en conservas registran subidas de consumo superiores al 20%. También otros empaquetados como las anchoas (13,9% más) o el salmón ahumado (8% más). En cantidad, es el langostino fresco lo que más crece (85 toneladas más), así como el mejillón fresco (72 toneladas más).