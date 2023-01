Punto y final a más de 60 años de historia: el Supremo entierra a la “vieja Pescanova”

Pescanova Sociedad Anónima es una compañía que cotiza en Bolsa, fundada en junio de 1960. En los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) todavía figuran, como socios, Manuel Fernández de Sousa, el fallecido Alfonso Paz-Andrade y el fondo Silicon Metals Holding, amén de un vergel de antiguos ahorradores que apostaron por las palabras y las promesas del que fue su todopoderoso presidente y una amalgama de inversores especulativos. De aquella empresa que llegó a encaramarse al top 10 mundial de la industria, con una flota de un centenar de efectivos y presencia en buena parte de los caladeros del mundo, ya no hay nada. Y, previsiblemente, tampoco quedará ni rastro de la propia mercantil, que protagonizó el mayor concurso de acreedores de una firma no inmobiliaria en la historia empresarial del país. No por mandato legal, sino por inanición. El Tribunal Supremo acaba de determinar que Pescanova –comúnmente denominada como vieja Pescanova– no tiene derecho a reclamar ninguna participación adicional en Nueva Pescanova, que es el grupo que heredó toda la actividad industrial tras la quiebra provocada por las maniobras de Sousa y su equipo de dirección. El fallo, dictado el 10 de enero y al que ha tenido acceso FARO, lleva la firma de los magistrados Ignacio Sancho (ponente), Rafael Sarazá, Pedro José Vela y Juan María Díaz Fraile.

En el año 2015, los acreedores financieros de la vieja Pescanova decidieron asumir la tarea de reflotar la compañía, que fue a la quiebra con un pasivo de 3.650 millones de euros. Ahí se produjo un desdoblamiento de la empresa: los activos productivos se pasaron, con un enorme lastre de deuda concursal, a Nueva Pescanova. Un 20% de las acciones de ésta se reservaron a la vieja, a Pescanova SA, donde permanecían unos 9.000 accionistas minoritarios que habían acudido a las ampliaciones de capital impulsadas por Sousa, además de socios históricos o inversores que confiaban en los buenos –luego resultarían falsos– números de la empresa. Pero en el año 2017, y tras haber sufrido quitas por más de 1.500 millones, la banca acreedora puso en marcha una ampliación de capital a la que la vieja Pescanova decidió no acudir y que homologada en un juzgado. Ese 20% se convirtió en un 1,65%, una dilución que provocó un sempiterno litigio que acaba de liquidar ahora el Alto tribunal. La defensa de la antigua matriz fue endemoniada contra los planes de la multinacional, entonces bajo la presidencia del exbanquero Jacobo González-Robatto. Pescanova SA aludió a maniobras contables de la pesquera para crear artificialmente una imagen de empresa en problemas con la única intención de hacerla desaparecer como accionista. Un argumento que fue duramente rebatido por la Audiencia de Pontevedra. “Atendiendo a la prueba documental, pericial y testifical practicadas no puede tenerse por probado tales hechos, especialmente el hecho base que es la alteración artificial de la contabilidad, y mucho menos la intencionalidad y finalidad de tal supuesta alteración, sobre la que ninguna prueba se ha practicado”. El propio Supremo ratifica esta exposición, dado que los acuerdos adoptados en aquella junta “respondían a una necesidad inmediata y mediata de la sociedad. Había una necesidad inmediata de dar cumplimiento al acuerdo de refinanciación homologado judicialmente, con las consecuencias para la compañía que podría quedar abocada a la disolución y, en su caso, liquidación concursal”. El tribunal rechaza las acusaciones de maquillaje contable de la antigua matriz Más aún, hace hincapié en la precariedad extrema de la salud financiera del grupo. “Respondía a una situación de crisis económica de la compañía que por deudas esencialmente financieras, tenía fondos propios negativos”. Y, sobre todo, el tribunal recuerda una vez más que la vieja Pescanova podría haber acudido a la ampliación de capital, pero no lo hizo. “Consta que se invitó a Pescanova, en cuanto acreedora de créditos no financieros, a adherirse al acuerdo de refinanciación y ejercitar las opciones de capitalización o quita (26 de enero de 2016), y tras sopesar si le interesaba lo rechazó (en la junta de 22 de marzo de 2017), por el sacrificio patrimonial que le implicaba (como al de cualquier acreedor financiero sometido o arrastrado por el acuerdo)”. En febrero de 2021, y por la elevadísima deuda concursal que todavía penalizaba la rentabilidad de Nueva Pescanova, los accionistas ejecutaron una nueva ampliación de capital. Tras esta operación, el peso de la vieja Pescanova en la multinacional ha quedado rebajado a un 0,34%, valorado por la propia mercantil en unos escasos 63.000 euros. Dado que el reparto de dividendos del grupo que dirige Ignacio González será imposible a corto y medio plazo, y a que los gestores de Pescanova SA no han emprendido los anunciados negocios que le permitirían subsistir por sus propios medios, esta mercantil galopa hacia su dilución. Los únicos ingresos que percibe son de Nueva Pescanova, que son los que le permiten pagar 45.000 euros por trimestre a su consejo de administración. el fallo Sobre los motivos de la ampliación “No había quedado acreditado que Nueva Pescanova hubiera creado artificialmente una situación de desequilibrio patrimonial como paso previo para justificar una refinanciación, y la posterior ampliación de capital. Entiende que, a priori, sí que existía una necesidad razonable para la sociedad para refinanciarse”. Sobre la necesidad del procedimiento “Respondían a una necesidad inmediata y mediata de la sociedad. Había una necesidad inmediata de dar cumplimiento al acuerdo de refinanciación homologado judicialmente, por ser el único cauce para lograrlo, y su no adopción frustraría el acuerdo de refinanciación, con las consecuencias para la compañía que podría quedar abocada a la disolución y, en su caso, liquidación concursal”. Sobre la invitación a Pescanova SA “Consta que se invitó a Pescanova, en cuanto acreedora de créditos no financieros, a adherirse al acuerdo de refinanciación y ejercitar las opciones de capitalización o quita (26 de enero de 2016), y tras sopesar si le interesaba lo rechazó (en la junta de 22 de marzo de 2017), por el sacrificio patrimonial que le implicaba (como al de cualquier acreedor financiero sometido o arrastrado por el acuerdo)”.