Bruselas someterá a la flota a cuatro meses más de veto sin ningún informe económico

La peor campaña navideña de la historia para la flota gallega, con la mitad de productos subastados y la mitad de facturación. Con una flota, la de palangre gallego, en serio riesgo de supervivencia. Es solo una parte del balance demoledor resultado de la implantación por parte de Bruselas del reglamento de ejecución 2022/1614, con el que cerró a la pesca de fondo una superficie de más de 16.400 kilómetros cuadrados en aguas comunitarias en el Atlántico. Un machetazo total al sector del que el comisario de Pesca y Asuntos Marítimos, Virginijus Sinkevicius, asegura tener único conocimiento “por los medios de comunicación españoles”. Lo ha asegurado por escrito a una pregunta formulada por el eurodiputado popular Francisco Millán Mon. “La Comisión es consciente de la existencia de informes del sector sobre el posible impacto del reglamento”, expuso el pasado viernes. Una palabra, “posible”, que choca frontalmente contra el vivo clamor de la pesca extractiva, expuesto directamente al lituano, que eludió realizar ningún estudio previo de impacto socioeconómico antes de poner en marcha el veto a la pesca de fondo. Y tampoco tiene prisa por hacerlo: el informe del Comité Científico, Técnico y Económico de Pesca (Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries, STECF) no se emitirá hasta el mes de abril.

En esa misma respuesta parlamentaria, el comisario asegura que “hasta la fecha, la Comisión no ha recibido ninguna evaluación de impacto socioeconómico por parte de las autoridades españolas”. Una tarea que no corresponde al Gobierno de Pedro Sánchez, sino al comité técnico al que alude en otra de las contestaciones emitidas el mismo 6 de enero al eurodiputado gallego. Pero este organismo, que es el encargado de evaluar las dimensiones económicas y sociales del sector, no fue invocado por Bruselas antes de decidirse a prohibir la pesca de fondo a más de 400 metros de profundidad en las áreas afectadas. Que eran 87 pero, dados los graves errores de batimetría –casi la mitad no alcanzaban esos rangos de distancia con la superficie–, se quedaron en la mitad. Ahora, el análisis del STECF se demorará otros cuatro meses, con lo que la flota que utiliza las artes de fondo –palangre o enmalle– perderán casi medio año de campaña. “La Comisión ha pedido al Comité Científico, Técnico y Económico de Pesca que examine el asunto, y la Mesa de este Comité ha acordado incluir este punto en su orden del día de la sesión plenaria de marzo de 2023”, abunda Sinkevicius por escrito. Y añade lo siguiente: “Por consiguiente, se espera que el dictamen se emita dos semanas después de la sesión plenaria de marzo (la fecha exacta, en la segunda quincena de marzo, está pendiente de confirmación)”. En ningún caso, pese a haber puesto en marcha esta medida sin informes de impacto socioeconómico –como reconoce el propio estudio en la que se basó– y sin dato científico alguno de la huella del palangre en el fondo del mar, la Comisión de Pesca ha barajado la opción de replantear sus posicionamientos. El Gobierno de España ha presentado un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), al igual que la flota palangrera de Burela y Celeiro, al que se ha adherido la Consellería do Mar. Sus escritos “Por los medios de comunicación” “La Comisión es consciente de la existencia de informes del sector sobre el posible impacto del reglamento en ciertos segmentos de flota, como se ha informado recientemente en los medios de comunicación españoles. Sin embargo, hasta la fecha la Comisión no ha recibido ninguna evaluación de impacto socioeconómico por parte de las autoridades españolas”. Sin prisa para el informe técnico “La Comisión ha pedido al Comité Científico, Técnico y Económico de Pesca (CCTEP) que examine el asunto, y la Mesa de este Comité ha acordado incluir este punto en su orden del día de la sesión plenaria de marzo de 2023. Por consiguiente, se espera que el dictamen del CCTEP se emita dos semanas después de la sesión plenaria de marzo (la fecha exacta, en la segunda quincena de marzo, está pendiente de confirmación)”.