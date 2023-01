Noruega y la UE se ven las caras para evitar una nueva crisis con el bacalao de Svalbard

El año pasado, Noruega disparó sus exportaciones de pescado. En concreto, un 25%, alcanzando los 151.400 millones de coronas noruegas, unos 14.170 millones de euros al cambio actual. Los datos, divulgados recientemente por el Consejo de Productos del Mar de Noruega (NSC, por sus siglas en inglés), dividen estas ventas al exterior por especies. Tras la hegemonía del salmón (representa el 70%), el segundo pescado en la lista es el bacalao. Solo de esta especie, el país realizó exportaciones por valor de 12.200 millones de coronas, 1.130 millones de euros. El crecimiento fue de un 25% más y no es de extrañar, puesto que Noruega, además del bacalao que captura en sus aguas, tiene la mitad del TAC establecido para el archipiélago de Svalbard, que asciende a 750.000 toneladas. Sin embargo, pese a estas grandes cifras, desde Oslo han vuelto a detraer cuota de forma unilateral a los barcos de la UE, que legítimamente dispone de solo el 2,8% del total. Cuatro grandes buques cuya base de operaciones está en Vigo participan en la pesquería y han visto como un año más Noruega les reduce el cupo al no reconoce un 0,8%, impidiendo con ello alcanzar un acuerdo formal con Bruselas. La semana que viene ambas partes se volverán a ver las caras por cuarta vez para intentar llegar a un acuerdo. De ello depende que no estalle una nueva crisis con el bacalao de Svalbard.

