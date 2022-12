La flota, en el alambre por el gasóleo

La flota pesquera se mantiene en tensión por lo que puede ser un nuevo golpe a su línea de flotación a partir del 1 de enero. El Gobierno central baraja que la bonificación de 20 céntimos deje de ser una ayuda universal desde esa fecha para limitarla exclusivamente a determinados sectores profesionales, como transportistas o agricultores. La pesca debería estar entre ellos, pero por el momento el sector no tiene noticia alguna. “Estamos preguntando prácticamente todos los días, pero no tenemos respuesta”, lamenta el presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP), Basilio Otero. Faltan tan solo 12 días para final de año y, como aseguró ayer mismo la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, apurarán “hasta el último día” para, en función de los precios del petróleo, decidir si mantiene o retira la bonificación universal dentro del nuevo paquete de medidas anticrisis. “Si bien es cierto que el gasoil bajó, el precio es razonable porque hay la ayuda, de no ser así tendremos un problemón”, alerta.

