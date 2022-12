Para los percebeiros de Cangas ayer no era fin de semana, pese a ser sábado. Por lo menos no un fin de semana de descanso. Los profesionales salieron al mar a mediodía para poner rumbo al preciado islote de Agoeiro, al sur de las islas Cíes, en busca de un percebe exclusivo. El trabajo valió la pena. El marisco alcanzó por segundo año consecutivo su tope histórico, con una cotización máxima de 250 euros el kilo. No fue una parada testimonial, sino que el cliente se llevó cuatro cajas de diez kilos cada una. En otras palabras: 10.000 euros. Y eso sin contar los impuestos.

Este techo se alcanza cuando aún queda una semana para Nochebuena y Navidad, quizás un poco pronto. Pero en este caso los ritmos no los marcan los percebeiros ni el mercado, sino el mar. “Para los próximos días viene la combinación completa: mar, lluvia y viento”, explicaba ayer en la lonja de Cangas el presidente de la agrupación de percebeiros, Fernando Mariño. Con estas previsiones meteorológicas los percebeiros de Cangas y de otras zonas de Galicia aprovecharon que muchos planes de explotación contemplan, de manera excepcional, la posibilidad de trabajar los sábados para ir al mar. “Va a ser imposible coger un percebe mejor antes de Nochebuena”, afirma de manera contundente Mariño.