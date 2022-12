“El comisario de Pesca tiene que entender que no vale el ‘aquí mando yo’”

Acabado el atracón negociador del Consejo de Ministros de Pesca para negociar las cuotas de pesca del próximo año, la conselleira do Mar, Rosa Quintana, atiende a FARO para hacer balance de los resultados. Evita sacar pecho por el resultado final, valora la deriva actual de la Comisión, cada vez más alejada de la pesca, y pide un gesto al comisario de Pesca, Virginijus Sinkevicius, para acercarse al sector.

–Al contrario que la Xunta, Planas celebró los buenos resultados en la negociación de cuotas. ¿Por qué?

–Hace mucho que vengo diciendo que el sector pesquero está haciendo un gran esfuerzo, adaptándose a todas las medidas de gestión y la evolución que veíamos en los distintos recursos era positiva. La propuesta de la Comisión, en base a los informes del ICES, era un incremento de la actividad pesquera de en torno al 20% para el 2023. Reconocieron por fin que el modelo matemático de la merluza sur tenía un error, por lo que ya se incrementaron las posibilidades un 70% a dos meses de terminar el año, ahora un 13% más para el año que viene. Nos suben el rape, el rapante…

“Tener cuotas plurianuales permitirían al sector tener una estabilidad en el tiempo”

–¿Se iba entonces con mejores perspectivas a la reunión?

–Íbamos a este Consejo con una posición mucho mejor que a los anteriores porque los datos científicos eran buenos, con solo el jurel de la zona VIIIc o la anguila como elementos complicados. En el primer caso nos proponían cuota cero después de las 70.000 toneladas del año anterior; en el segundo, Galicia venía haciendo planes de gestión desde los años 90, permitiendo mantener estable la producción. Que otros países de Europa no hayan hecho nada me parece injusto que se lleven por delante a regiones que hicieron lo posible por mantener la especie. Por eso no lo puedo ver positivo bajo ningún concepto.

–¿Qué van a hacer los cerqueros que no pueden capturar jurel?

–La mañana del consejo de ministros ya planteé que tendrían que hablar el Ministerio y las comunidades autónomas para ver una manera de compensar esta situación en la que se queda el cerco. Tenemos un problema y entiendo que habrá que pensar en una parada biológica.

–El sector dice que es “catastrófico”.

–Y yo los entiendo. Por eso no saldría como el ministro, como un campeón. Nosotros abogamos por una gestión plurianual, porque hay condiciones climáticas, en los ecosistemas, que si solo tienes en cuenta el resultado de ese año te pueden llevar a un error. Galicia lo propuso ya en el dictamen de la reforma de la Política Pesquera Común. De esa manera se puede acompasar mejor los datos científicos con la observación real de los recursos y permite al sector tener una estabilidad en el tiempo. Es muy difícil que el sector pueda entender estos vaivenes.

–¿Hubo tiempo para hablar del veto a la pesca de fondo en 87 caladeros?

–En el Consejo no. Yo tuve una bilateral con el vicepresidente de Bretaña [Daniel Cueff] y está preocupado por la deriva de la CE a la hora de regular la actividad. Ya no sabemos qué otra novedad va a sacar, ahora viene la Estrategia de Biodiversidad, que también nos va a impactar. Ellos no han presentado recurso, pero la asociación de armadores de Bretaña aportó muchísimos datos a la OPP-7 de Burela a la hora de presentar el suyo.

–¿Por qué se presentan como parte coadyuvante en la demanda y no con una propia?

–Desde el principio el sector nos pidió que, aunque se perdiera, recurriéramos. Lo que pasa es que todos los juristas con los que tuvimos comunicación nos señalaron que la comunidad no está legitimada para presentar el recurso, porque solamente puede hacerlo quien está directamente afectado por la norma. Los armadores de Burela fueron capaces de acreditarlo y nosotros lo que dijimos, también por asesoramiento jurídico, es que nosotros podíamos ir como coadyuvantes.

–¿Una forma de estar ahí o hay algo más?

–Es una forma de que el comisario entienda que no todo vale. Yo creo que la UE tiene que ser consciente de que tiene un sector de actividad económica que cae dentro de su campo de competencia, por ser productor de alimento, y por lo tanto lo tiene que tener en consideración, y no esas medidas de “aquí mando yo y ahora mando parar”.

–Tanto Virginijus Sinkevicius como la directora de la DG Mare, Charlina Vitcheva, se molestan cuando les tildan de medioambientalistas. ¿Lo entiende?

–Pues no soy capaz de ver dónde velan por la pesca, porque no han hecho un solo gesto para demostrarlo. Tienes que acompañar a tu sector y medidas medioambientalistas queremos todos, pero no ataques al único sector que no es el culpable en la mayor parte de los casos de la situación en la que se encuentran muchos mares y océanos. ¿Cómo pueden decir que se molestan cuando la UE en la reunión de Iccat, a pesar del informe de FAO, se posiciona y dice que hay que meter a la tintorera en las listas a proteger? Si no quieren que les llamen medioambientalistas, que hagan algún gesto hacia la actividad pesquera, no se lo veo por ningún lado.

“Lo que más nos cuesta es convencer al sector de que la pesca tiene futuro”

–Sea como sea, el daño está hecho en términos de capturas y precios con veto a la pesca de fondo. ¿Calcularon el impacto a final de año?

–Si las descargas caen un 50%, puede que la facturación no caiga en los mismos niveles porque el precio puede subir un poco, pero al final estás perdiendo actividad económica. Y la facturación cayó un 20%. Tampoco puedes tener la certeza de que los datos se vayan a mantener en el tiempo, porque los primeros días parte de las capturas que traían eran de cuando aun no había entrado el reglamento de ejecución.

–Falta el “Plan de Acción”, que llegará el año que viene. ¿Hay desconfianza?

–Toda. Cuando Vitcheva vino todos nos quedamos con la sensación de que iba a revisar su propuesta de reglamento de ejecución. Fue en verano y en septiembre sacaron el reglamento de ejecución. Con el Plan de Acción vamos a intentar trabajar con él para convencer al sector de que la actividad pesquera tiene futuro, que es lo que más trabajo nos cuesta en estos momentos. Yo puedo ponerme en su cabeza y entender que con todos los golpes que han llevado últimamente es muy difícil continuar.

–El año que viene también se aplicará la Ley de Pesca Sostenible española. ¿Aportará o dañará?

–Me parece contraproducente llamarla así, ya que parece indicar que lo que se hacía hasta ahora no era sostenible. No le demos más armadas a la UE para que piense que no se hacen las cosas bien aquí. A mí me gustaría que fuera más consensuada con el sector y las comunidades autónomas. Me gustaría que las consideraciones del sector gallego se tuvieran en cuenta para dar estabilidad.

–Con todo esto, ¿teme que sea necesario un nuevo ajuste de la flota con desguaces?

–No me gustaría que se produjese esto. La UE no puede permitirse el lujo de seguir perdiendo flota. En estos momentos en la región de Bretaña tienen 66 expedientes de desguace. Esto es un dolor y no me gustaría tener que deshacer ningún tipo de barco, pero puedo entender la situación en la que está el sector. Tengo escritos del sector diciendo que deberíamos sentarnos a hablar de un ajuste de flota, pero el ministro ya ha dicho que no quiere ni oír hablar del tema.