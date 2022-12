España, junto a Francia y Portugal, planteó hoy en Bruselas que empiecen a fijarse posibilidades de pesca y cuotas en las aguas de la Unión Europea (UE) para varios años con el objetivo de proporcionar mayor certidumbre al sector.

La propuesta la realizaron los tres Estados miembros de la UE durante la reunión de ministros de Pesca de los Veintisiete que comenzó hoy en la capital belga y en la que deben acordarse las posibilidades de pesca en el Mediterráneo y el Atlántico para el año próximo, como sucede cada mes de diciembre.

España confía en que la fórmula de los totales admisibles de capturas (TAC) plurianuales pueda empezar a aplicarse en la segunda mitad de 2023, cuando el país ocupará la presidencia del club comunitario, con vistas a las posibilidades de pesca a partir de 2024. “Lo que me gustaría, depende también de los estudios científicos que tengamos, es que de cara al año 2023 podamos ya hacer un modelo de consejo (reunión de ministros) de diciembre, de totales admisibles de capturas y cuotas, que fuera más ligero”, dijo el ministro español de Pesca, Luis Planas, a su llegada a la reunión de titulares de los Veintisiete.

En un primer momento, la fórmula se probaría con algunas especies de las aguas de la UE no compartidas con países terceros. Si el sistema demuestra ser viable, la idea es ampliarlo a más poblaciones de peces. “No parece lógico que todos estos debates que tenemos cada año lo sean sobre el conjunto de las pesquerías”, declaró Planas. Añadió que sobre muchas poblaciones se tiene ya “un conocimiento científico suficiente como para poder establecer totales admisibles de capturas que podrían llegar hasta tres años, de dos o tres años”. “Esto, además, es muy importante desde el punto de vista empresarial, para nuestros armadores y pescadores, porque les permitiría ciertamente planificar mejor su actividad pesquera”, expuso.

Agregó que en el documento que recoge la propuesta de España, Francia y Portugal, se sugiere “la posibilidad de que las cuotas no utilizadas de un año se pudieran utilizar en años sucesivos”. Durante la reunión, Planas subrayó que las posibilidades de pesca y cuotas plurianuales permitirían “organizar mejor” el trabajo de los ministros, además de ayudar al sector pesquero a planificar su actividad. La propia Unión Europea ya fija totales admisibles de capturas multianuales para algunas especies de las profundidades. “Si hacemos un esfuerzo colectivo podemos identificar esos stocks y avanzar. Será una muestra de que nos modernizamos, como Consejo, al mismo tiempo que modernizamos al sector”, abundó el ministro español.

Los recelos del comisario

El comisario europeo de Pesca, Virginijus Sinkevicius, reconoció que establecer posibilidades de pesca para varios años “presenta importantes ventajas”, y admitió que también podría hacer “más eficientes” las consultas sobre las aguas compartidas con el Reino Unido y Noruega.

De todas formas, advirtió de que las cuotas multianuales no se pueden aplicar a todas las poblaciones y apostó por probar la iniciativa con especies “no sobreexplotadas” que se encuentren en aguas de la UE no compartidas. También pidió cautela y no establecer fechas límite sobre cuándo se podrían empezar a aplicar las cuotas multianuales. Dinamarca, Bélgica, Bulgaria, Grecia o Croacia fueron algunos de los países que manifestaron su interés en la propuesta de Francia, España y Portugal.

El Gobierno español también ha planteado a sus homólogos galos, lusos e irlandeses que se adhieran al recurso formulado contra el reglamento 2022/1614, que veta la pesca de fondo a más de 400 metros en 16.400 kilómetros cuadrados de aguas comunitarias. La normativa, impulsada por el propio Sinkevicius y su número dos, Charlina Vitcheva, se ejecutó sin un informe de impacto socioeconómico y sin datos científicos acerca de la huella de flotas como el palangre en los ecosistemas bentónicos.

Dos meses después de la entrada en vigor de este denominado acto de ejecución, como avanzó FARO, la flota gallega de Gran Sol ha registrado su peor balance en capturas de toda la serie histórica, con un abrupto descenso en las subastas y en facturación.