“No sé qué más puede hacer el palangre gallego para evitar esta demonización”

El Grupo de Investigaciones Agroambientales y Alimentarias de la Universidade de Vigo, el AA1, celebró ayer en Vigo el congreso Beneficios del Consumo de Pescado para la Salud. En colaboración con la firma Sealab y promovido por cuatro organizaciones de productores de pesca (OPP), la cita reunió a científicos y miembros de la industria pesquera para analizar la situación de especies como la tintorera, marrajo, pez espada y atún rojo. Opromar, de Marín, es una de las OPP impulsoras y su gerente, Juan Carlos Martín Fragueiro, atendió a FARO durante el congreso celebrada en el Edificio de Sesiones de la Autoridad Portuaria.

–¿Cómo de necesario es el foro celebrado en Vigo?

–Todos los estudios que se hagan con el objetivo de tener evaluación científica sobre los beneficios del consumo y el valor nutricional de especies como la tintorera, pez espada, marrajo o atunes, es bueno. Por otra parte están las ingestas máximas recomendables en cuanto a niveles de mercurio y las interacciones con el selenio. Nos hemos embarcado en este proyecto para poder tener unos resultados que nos indiquen que estas especies presentan propiedades nutricionales que son beneficiosas y, claro, tenemos unos objetivos de carácter estratégico.

–¿Cuáles?

–Reducir la hipersensibilidad del consumidor, alimentada por algunos intereses que están en contra del consumo de pescado. También generar esa información basada en la ciencia, ya que a día de hoy todo lo que se ve es alarmista y negativo. Y luego una tercera parte es ver cómo debemos comunicar esto de forma proactiva y positiva. Obviamente analizando los riesgos de la ingesta, aunque nadie en España está consumiendo todos los días un kilo de atún, de pez espada o de tintorera.

–¿Qué sucede entonces con el mercurio?

–Los expertos comentaron a lo largo de la mañana que en Galicia los índices de mercurio en el consumo de estos pescados son inferiores a la media nacional o de otros países. Aquí lo que se trata es de recomendar adecuadamente y de no poner en el punto de mira a determinadas especies. Y luego, claro, que estas recomendaciones que se hacen deben adaptarse a la realidad del consumo en España.

–Menciona ciencia y el señalamiento de especies, y justo venimos de la reciente incorporación de la tintorera al Apéndice II del Cites. ¿Por qué proliferan este tipo de medidas?

–Es una medida que hemos cuestionado por dos motivos. Primero, porque la tintorera está gestionada de forma correcta según todos los estudios científicos, tanto en el Atlántico como en el Índico o el Pacífico; segundo, porque hay un modelo de gestión, con TAC en el Atlántico su y el norte. La tintorera se diferencia perfectamente de otro tipo de tiburón y nosotros no nos negamos a que se introduzcan otras especies, las cuales ya no se pescan en España porque el propio sector, junto con la Administración, tomó esa decisión hace 15 años. Hay una presión medioambientalista sin justificación de ningún tipo. Es una decisión que se toma sin tener en cuenta las consecuencias.

–¿Habrá problemas en la comercialización como sucede con el marrajo?

–El problema es que si tenemos un TAC de 25.000 toneladas en el Atlántico norte y, por decir algo, la autoridad científica dice luego que el dictamen de extracción no perjudicial no puede superar determinado umbral, por ejemplo, de 10.000 toneladas, pues va a tener un impacto muy importante, ya que una gran parte de la tintorera de la flota española se destina a exportación. Ya hemos hablado del asunto a nivel interno y vamos a tener una reunión a nivel sector con la Secretaría General de Pesca y con la Dirección General de Biodiversidad, que son los que emiten el dictamen, y vamos a ver si entre todos podemos armar algo aceptable y que no genere dificultades que nos ha generado el marrajo.

–Había voces del sector que temían una oleada de desguaces entre el palangre, ¿qué opina?

–Cuantas más dificultades haya en un sector menos alegrías va a haber para los armadores. Ya veremos cómo evoluciona todo esto, pero la recomendación entra en vigor un año después de su aprobación, por lo que tenemos un año para trabajar y sentar unas bases para ver si es necesario hacer una reconversión de esta actividad. Lo que está claro es que este tipo de medidas va contra la línea de flotación de la flota palangrera y parece que el objetivo de este año era cargarse al sector, al palangre español.

–¿Qué más puede hacer el palangre gallego para esquivar la demonización del sector?

–No sé qué más podemos hacer. Hemos creado un FIP para la pesquería de pez espada y tintorera, estamos adoptando medidas que van más allá de las exigencias establecidas en las organizaciones regionales de pesca… Y luego está que el componente ambiental y de gestión de las pesqueras no es el único, también está el componente social, porque no es lo mismo que un tripulante embarque en un buque español a que lo haga en otro de otras nacionalidades. Tenemos que seguir peleando y creo que ante las dificultades el sector es resiliente y esperamos poder superarlo.