El Parlamento de Galicia acordó, por unanimidad, pedir a la Unión Europea, al Gobierno central y a la Xunta, medidas para paliar las consecuencias socioeconómicas en la flota gallega el veto europeo a las pesca de fondo en 87 caladeros.

La Proposición No de Ley, propuesta por el BNG y aprobada por todos los diputados presentes, solicita, además de medidas a la UE y al Ejecutivo central, un plan de contingencia autonómico que “reduzca al mínimo el impacto social y económico” de la prohibición.

“Se trata de otro despropósito de la UE contra nuestra pesca. El Estado no es capaz de defender los intereses pesqueros, que suelen ser gallegos, y llueve sobre mojado con la Xunta, que no hace nada más allá de hacer informes y mandar hacerlos; informes que además hemos solicitado y aún no hemos recibido”, indicó la nacionalista Rosana Pérez.

La socialista Patricia Otero, por su parte, defendió que el PSdeG está con los pescadores cuando aseguran “que no quieren ayudas o subvenciones, sino salir a pescar”, por lo que ha censurado el veto, que considera una decisión “totalmente injusta y tomada de forma unilateral, pese al rechazo del sector y los Estados miembros”.

Teresa Egerique (PP), acusó al BNG de “hacer el paripé” en su defensa del sector pesquero “porque se mantienen como socios en Bruselas del grupo de los Verdes, al que pertenece el comisario europeo que vetó las artes de fondo”.