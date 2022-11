“Geolocalizar a la flota de bajura sería importante para el control pesquero”

El 22 de abril de 2021, la irlandesa Susan Steele fue elegida como nueva directora ejecutiva de la Agencia Europea para el Control de la Pesca (EFCA), cargo que ocupa oficialmente desde el 1 de septiembre de aquel año. En el tiempo que lleva aquí, además de esforzarse mucho por aprender rápido castellano, ya se ha enamorado de la ciudad, de las localidades de alrededor (cuenta orgullosa que hizo su primera empanada en una visita a Redondela) y del paraje natural que conforman las Rías Baixas. Su labor es clave para el sector pesquero, al que conoce bien al ser de Castletownbere, puerto clave para la flota gallega que opera en Gran Sol.

–¿Cómo llevó este primer año en Vigo?

–Ha sido fantástico. Cada día aprendo más de la ciudad y la cultura de Vigo, Galicia y alrededores. Personalmente es un sitio increíble para vivir. He descubierto lo de navegar por las rías en verano, más y más comida… Para mí y mi familia ha sido maravillo.

–¿Y al frente de la EFCA?

–Soy una privilegiada por trabajar con este equipo. A lo largo del último año incrementamos la plantilla en unas 20 personas. Es emocionante, porque son familias que vienen a esta zona desde toda Europa. Además, tenemos el plan para los tres nuevos barcos y la aeronave, que ya empezó su primera misión en Irlanda. Es emocionante tener en nuestro centro de control las imágenes aéreas en tiempo real.

–¿Cuándo dispondrán de las tres nuevas patrulleras?

–Vamos a celebrar un evento en enero para bautizarlos. Será muy emocionante. Uno operará en el Mediterráneo y los otros en el Atlántico. Estamos muy contentos con que lleven la bandera portuguesa y con los nombres que hemos elegido, que son una sorpresa.

–Y la aeronave que menciona, ¿es solo de la agencia?

–Hemos estado utilizando aeronaves en el Mediterráneo durante muchos años, pero esta es la primera vez que la usamos en las aguas del oeste. Normalmente lo usamos bajo acuerdos con otras agencias, pero esta es la primera vez que tenemos una aeronave que está completamente controlada por la EFCA.

–¿Durante cuantos años?

–Por el momento la tenemos aquí y luego la desplegaremos en África. La tendremos durante un año y luego evaluaremos si seguir con ella. Se trata de un Diamond DA 62 y es capaz de llevar a cabo específicamente labores de control pesquero.

–¿El objetivo de usar la aeronave es controlar la prohibición de descartes pesqueros?

–En las aguas del oeste es el principal riesgo que tenemos. Con la prohibición de descartes pesqueros u obligación de desembarque también tenemos un proyecto con REM [siglas en inglés para vigilancia electrónica a distancia, cámaras a bordo]. Todos los Estados miembro participan en un proyecto piloto, con diferentes barcos y probando diferentes métodos REM. Queremos ver qué solución funciona mejor para cada tipo de barco. Son un mínimo de dos barcos por cada país, aunque hay varios que tienen muchos más.

–Controlar esa obligación de desembarque, ¿sigue siendo el principal reto de la agencia?

–Hay regulaciones en las que es fácil asegurarte de que se cumplen y otras que no. La obligación de desembarque es la más difícil de controlar para nosotros. A no ser que haya REM, es imposible de controlar, no podemos decir si un barco está descartando pescado o no.

–La geolocalización, ¿será obligatoria para los barcos pequeños?

–Depende. Todavía está en fase de borrador, así que estamos viendo qué va pasar. La Agencia también, porque nosotros trabajamos con los Estados miembro para asegurarnos de que se coordina y armoniza por toda Europa de la misma manera. Ese será nuestro rol. Pero no tenemos ninguna información nueva de momento. Hay muchas preocupaciones por parte de algunos países sobre algunas de las propuestas y creo que por eso está tardando.

–¿El trabajo de la agencia sería más sencillo si se geolocaliza a la flota de bajura?

–Sería una parte importante en materia de control pesquero. Si miramos al Mediterráneo, el 80% de los barcos son pequeños, y allí hay problemas como la sobrepesca. En situaciones como esta marcará la diferencia. También hay que asegurarse de que es bueno y fácil para la flota. No hay duda de que los barcos de bajura tienen también impacto en la pesca.

–¿Entiende la postura de los pescadores que rechazan la medida?

–Vengo de Irlanda y sé que allí la preocupación es la misma. A veces para el futuro de los pescadores necesitamos sostenibilidad y un buen control. Cuando se necesita hacer esto es porque también les va a ayudar en su futuro. Es sobre crear un futuro para la industria pesquera y los océanos, no para hacerles la vida más difícil. Hay muchos países fuera de Europa que tienen esto y ahora los pescadores no tienen problemas, además de que han visto que también tiene un componente de seguridad. Si el sistema es fácil de utilizar será de gran ayuda para el sector.

–La otra gran preocupación para el sector pesquero es la regulación de los ecosistemas marinos vulnerables (VME), que veta la pesca de fondo en 87 caladeros. ¿Cómo ve el reglamento?

–Sobre esta regulación nuestro rol es el de asegurarnos de que es coordinado y controlado de forma correcta. Esto será incluido en nuestros planes de despliegue conjuntos y creo que en cuanto a la protección de los fondos marinos y los VMEs es muy importante. Es bueno que haya preocupaciones por parte de la flota, que han sido bien expresadas y escuchadas por parte de la Comisión Europea. Vamos a esperar a ver cómo la discuten.

–¿Cuál es su visión personal?

–El Gobierno español ha presentado un recurso y no queremos comentar cuando hay un proceso judicial por el medio. Lo que creo que es más importante para todos es que tenemos una regulación que podemos implementar, que protege los corales y que marca la diferencia para la sostenibilidad en el futuro.

–Según Bruselas la actividad humana que más daña el fondo marino es el arrastre, ¿está de acuerdo?

–Nuestro rol es asegurarnos de que las restricciones se cumplen de la firma forma para todos, que haya armonización. Nosotros tenemos científicos en el edificio y gente que cubre varias disciplinas y, como se dice en gallego, “depende”. Hay muchos tipos de arrastre, muchos tipos de fondos, mucha ciencia que se ha hecho. Una vez más, esperaremos a ver qué pasa.

“Mi sitio favorito de Vigo es el Museo do Mar, paso horas allí” –¿Color favorito? –Azul. –¿Mar o montaña? –Mar, al 100%. Para mí, mi vida es el mar. –¿Prefiere verano o invierno? –Verano. –¿Sol o lluvia? –Creo que no existe mal tiempo, solo mala ropa. –¿Su último viaje? –En barco, por las Rías Baixas. Es increíble. –¿Cuál es su sitio preferido de Vigo por ahora? –Me encanta el Museo del Mar, paso horas allí. Pero hay muchos, la verdad.