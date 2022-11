La CIG-Administración Autonómica viene de presentar una enmienda a la Lei de Pesca Sustentable –en trámite parlamentario– para que acoja al personal funcionario de las escalas de Gardacostas. Según denunció la entidad, estos trabajadores “non están dentro do réxime especial do mar” lo que supone una “situación esperpéntica” para los empleados, que no tienen protección para su salud, “como a xubilación anticipada ou a vixilancia médica específica”. Una “discriminación” que “sofren por ser persoal funcionario, razón coa que o ISM (Instituto Social da Mariña) determina a súa exclusión do réxime especial do mar”.