Seis de cada diez marineros gallegos que operan en altura enfilan ya su jubilación

La flota pesquera gallega envejece, y no solo por los números que portan las matrículas en el casco. Sus tripulaciones lo hacen también a marchas forzadas, como ilustran los datos tanto de ocupación, facilitados por el Instituto Galego de Estatística (IGE) como por el propio sector. Si hace veinte años el 31% de los trabajadores afiliados al régimen especial del mar tenía 50 años o más, este porcentaje se ha duplicado a cierre del pasado mes de septiembre. Es un escenario idéntico al de las flotas que operan en Malvinas, con puerto base en Vigo, y las de altura y gran altura de la provincia de Pontevedra. Esto es, seis de cada diez tripulantes enfilan una próxima jubilación. Las iniciativas en favor del relevo generacional son múltiples, pero el problema está lejos de atajarse.

“Se está a vueltas con el relevo generacional, y la única forma de arreglar esto es con más dinero y más descansos”, valora un marinero que opera en el caladero de Gran Sol. “Acabamos de arrancar para casa después de haber salido para la mar en septiembre. ¿Cuántos chavales están dispuestos a esto? Cada vez menos, y hacen bien”, zanja. A juicio del ministro de Pesca, Luis Planas, como incidió en una entrevista concedida a FARO, uno de los pilares de este proceso de relevo ha de basarse en la renovación de los barcos. “La pesca del siglo XXI no se puede hacer con los barcos del siglo XX, y para eso hace falta mucho dinero. Es importante por la seguridad de las tripulaciones, para trabajar con mejores condiciones. Si queremos tener un relevo generacional necesitaremos que nuestros jóvenes vayan a un trabajo que sea rentable, pero también que se haga en condiciones que sean adecuadas”. En este sentido, Planas defiende la utilización de fondos europeos para invertir en nuevos buques, una posibilidad que la Comisión Europea rechaza de plano.

Con 36 años de media, la flota pesquera española es la que más rápido envejece de todo el continente, según las cifras del Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF). Esos 36 años son los relativos al ejercicio 2021, aunque la española no es la más vieja. Sí es la menos renovada de las economías con un mayor peso de este sector extractivo; solo superan esta cifra los barcos de Croacia, Eslovenia y Suecia. En todo caso, en la industria no atribuyen en exclusiva la falta de interés de los jóvenes a esta actividad a las características de las embarcaciones. “Ha habido un salto muy grande generacional y falta de información. Es un trabajo durísimo, eso no puede ocultarlo nadie”, certifica un armador. No en vano, la afiliación al régimen del mar ha caído en picado en las dos últimas décadas. Si en 2002 eran más de 29.000 los trabajadores adscritos, el pasado septiembre apenas se superaban los 20.000. Otro dato: la cifra de empleados del mar menores de 30 años se ha derrumbado en más de un 60% en este mismo periodo.

La fotografía es casi idéntica en los arrastreros de Malvinas, el palangre de fondo o el arrastre en Gran Sol, y las edades más avanzadas se centran en los mandos y cargos a bordo, como jefes de máquinas o patrones de pesca. Con una salvedad, en el caso del caladero controlado por los británicos y como apunta un tripulante de NAFO. “En algunos barcos hay un tapón generacional, con pescas que alargan su vida laboral” por las buenas condiciones económicas, asegura.