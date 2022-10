Las elecciones del mar “inundan” Galicia: 11.000 personas eligen los nuevos pósitos

La Cofradía de Pescadores de Vigo conocerá hoy –como el resto de gallegas– a su nueva junta general: el órgano de gobierno más importante y que después, entre otros cargos, elegirá al nuevo patrón mayor. Iago Soto, por ahora en ese cargo, destacaba ayer las sensaciones positivas de estas elecciones que se abren paso en aguas olívicas: las terceras unificadas tras las de 2014 y 2018. Como aspecto a destacar, sin duda resalta que este año se hayan cubierto las plazas. La participación ha sido positiva –hay más candidatos que número de representantes– y eso –en unos espacios que aquejan la falta de relevo generacional– es algo digno de celebración. “Contento” por ello, y comentando que aún “toca esperar” hasta saber si será nuevo patrón mayor si bien reconoce que no se desvinculará de la institución en la que pronto cumplirá una década, añade que este 2022 –además– se ha presentado alguna candidata a la junta general. Una “buena noticia” adicional que llega tras haber impulsado un proyecto para fomentar la implicación, apelando al sentimiento del mar.

Este sábado, en toda Galicia, se celebrará el proceso democrático que renovará las direcciones de las cofradías de pescadores. Todas las mesas electorales estarán abiertas desde las 10.00 horas, momento a partir del cual comenzarán las votaciones de las que saldrán los líderes para los próximos cuatro años de unas entidades que agrupan a prácticamente 11.200 trabajadores.

La mayoría de ellas celebrarán las votaciones a lo largo de esta mañana, hasta las 14.00 horas, y solamente siete contarán con un período más amplio para ejercer el derecho a voto. Son las de Carril y Pontevedra (que mantendrán abierta la mesa electoral de 10.00 a 16.00 horas), las de O Grove, Noia y Vilanova (de 10.00 hasta 17.00 horas) y las de Cambados y A Illa de Arousa (votarán de 10.00 a 18.00 horas).

En las cofradías de Fisterra y Porto do Son no se llevarán a cabo comicios ya que las candidaturas presentadas coinciden con el número de vocales de la junta general, con el que todos los candidatos fueron proclamados y ya no es preciso celebrar votaciones. Por el mismo motivo, en 18 cofradías solo habrá comicios parciales –en el colectivo de trabajadores o empresarios– pues en alguno de ellos las candidaturas coinciden con el número de vocalías, con el cual los candidatos ya fueron proclamados como vocales.

Las entidades en las que solo habrá votaciones en el colectivo de trabajadores son Ares-Redes, Caión, Foz, Mera, Miño, Palmeira, O Pindo, Rianxo, Ribadeo, Vilaboa y Vilaxoán. Y las elecciones serán solo en el colectivo de empresarios en las cofradías de Bueu, Carreira-Aguiño, Celeiro, Moaña, Portosín, Sanxenxo y Vigo, donde están convocados a las urnas cerca de 100 socios que decidirán a sus 14 representantes.

Una vez electos los vocales de la junta general, tomarán posesión de sus cargos en la sesión constitutiva, que debe celebrarse en la sede de la cofradía en el plazo máximo de cinco días desde su proclamación: el 9 de noviembre. En ese primer pleno de la sesión constitutiva de la junta general se iniciará el procedimiento para elegir la patrona o patrón mayor, las vicepatronas o vicepatrones y los vocales del cabido.