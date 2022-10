Científicos recomiendan recortar un 2% la cuota de caballa y urgen cuidar el recurso

El problema con la caballa viene de lejos. Y no se dice porque la especie recorra toda la fachada del Atlántico norte europeo hasta acabar en las costas españolas. Más bien por los problemas que genera la pesquería, en la que además de las flotas comunitarias (como la gallega) participan las de Noruega, Islandia, Feroe, Groenlandia, Reino Unido o Rusia. En los últimos años, la especie se encuentra en peligro por el establecimiento de un total admisible de capturas (TAC) que no se respeta por parte de los países ribereños a excepción de la UE. El resto, empezando por Noruega, optan por crear cuotas unilaterales en lugar de dividir el cupo, lo que hace que las recomendaciones del Consejo Internacional de Exploración del Mar (ICES, en inglés) no sean ni por asomo respetadas. Según el último estudio, publicado recientemente, el próximo año se podrían captura un máximo de 782.066 toneladas, lo que supondría una reducción del 2% respecto al que se aconsejó para este curso. Las negociaciones entre la UE y el resto de países participantes en la pesquería ya han comenzado, pero el temor a un nuevo escenario de sobrepesca sigue sobre la mesa.

Para los expertos, “la presión pesquera sobre el stock está por encima de rendimiento máximo sostenible”, aunque se situaría por debajo del punto de referencia en lo que respecta a la mortalidad por pesca. Sin embargo, los científicos del ICES lo tienen claro y alertan que “la suma de las cuotas unilaterales de caballa y las capturas resultantes han superado el dictamen científico en un 41% de media desde 2010”. Por este motivo, avisan que “puede dar lugar a un mayor riesgo de que la población caiga por debajo de Blim”, es decir, del punto de referencia límite para la biomasa de la población reproductora, y que eso conlleve “a la pérdida de capturas a largo plazo y a una utilización insostenible del recurso”. La relación pesquera con Noruega explota: se apropia de más de un tercio de la caballa Para intentar evitar esta situación la UE volverá a sentarse con Noruega, Feroe, Islandia, Groenlandia, Rusia y Reino Unido para intentar establecer unas cuotas dentro del TAC propuesto por los científicos. Sin embargo, desde el sector temen que, una vez más, se establezcan cupos unilaterales. De hecho, esta situación ya provocó que la patronal europea de pesca, Europêche, levantase la voz el pasado junio ante el problema que podría acarrear para la pesquería este tipo de decisiones. “Son inaceptables”, apuntaban desde la asociación en relación a los cupos unilaterales de Noruega y Feroe. “Esta sobrepesca sigue siendo totalmente injustificada y va en contra de la gestión pesquera sensata y sostenible que el mundo apoya y exige”, indicaba entonces Tim Heddema, presidente de la industria pesquera pelágica de la UE. Lonjas En lo que va de año, la venta de caballa en las lonjas gallegas dejó casi 11 millones de euros, lo que supera ya con creces (casi un 13,5% más) los 9,7 millones logrados el pasado año entero. Y todo ello pese a que se vendieron hasta la fecha 6.550 toneladas, frente a las 8.040 de 2021. La clave está en el precio medio, que en estos nueve meses y medio se sitúa en los 1,68 euros el kilo, casi cincuenta céntimos más que el pasado curso.