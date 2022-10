El veto a la pesca de fondo derriba las capturas en la primera semana de su implantación: -60%

En el informe de impacto socioeconómico que Bruselas no requirió antes de poner en marcha el reglamento que veta la pesca de fondo, y que ahora elaborará a toro pasado el Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (Stecf), se habría evidenciado lo que ya se puede constatar viendo los registros de subastas de las lonjas gallegas. Más allá de que la redacción de esa normativa es confusa y genera incertidumbre en el sector, es palmario que detraerá de los mercados miles de toneladas de pescado, lo que subirá los precios y obligará a una mayor importación de materia prima del extranjero. Solo tras la primera semana de entrada en vigor del acto de ejecución 2022/1614, las descargas en los pósitos se han derrumbado en un 60%, al pasar de 3.183 toneladas –de la semana del 11 al 18 de octubre del año pasado, de lunes a lunes– a menos de 1.270 de estos últimos siete días. Se trata de las capturas de la docena de especies, también demersales (de poca profundidad), que se explotan en las áreas afectadas por el veto comunitario: bonito del norte, merluza, rape, rapante o lenguado. Con todo, el equipo que comandan Virginijus Sinkevicius (comisario de Pesca) y su número dos Charlina Vitcheva (directora general) rechazan requerir un informe de impacto económico y social hasta la primera revisión del reglamento, ya para el año próximo.

