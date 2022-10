Capitanía validó la salida del Pitanxo pese a que el patrón estaba enrolado en Dakar

Veintisiete barcos de pabellón español operaron en el caladero de Senegal, entre 2015 y 2019, en virtud del acuerdo suscrito entre este país y la Unión Europea (denominado SFPA, Sustainable Fisheries Partnership Agreement). Entre una extensa nómina de unidades de País Vasco, dos eran pesqueros de la histórica armadora Pesquerías Nores: Villa de Marín y Villa de Pitanxo. Entre sus tripulantes, con cargo de capitán al mando y director de pesca, estaba Juan Enrique Padín Costas. A efectos administrativos, el máximo responsable del malogrado Pitanxo nunca dejó de trabajar en Senegal: Capitanía Marítima de Vigo validó sin salvedades el despacho del pesquero, naufragado el 15 de febrero en aguas del Gran Banco de Terranova, aunque en la documentación figuraba que Padín estaba enrolado en Dakar. El patrón salió de Vigo con los papeles de estar a 3.200 kilómetros de distancia, como figura en la documentación oficial a la que ha tenido acceso este periódico.

Como señala el artículo 159 de la Ley 14/2014 de Navegación Marítima, “el embarque o desembarque del personal de los buques nacionales deberá ser efectuado con intervención de la Administración Marítima, efectuándose por el capitán del buque en los puertos extranjeros, quienes procederán a practicar las diligencias de enrolamiento y desenrolamiento”, tanto en el rol de despacho como en las libretas marítimas. Padín estaba enrolado en Dakar desde el 30 de junio de 2017, ininterrumpidamente. Es más, su rol caducó durante su travesía hacia el caladero de NAFO, el 3 de febrero. Doce días después se convirtió en uno de los tres únicos supervivientes del hundimiento, con 21 víctimas mortales. Es una irregularidad más que se suma a las ya destapadas por FARO respecto de la documentación que habilitó la salida al mar del Pitanxo: Nores enroló a 22 personas cuando iban 24 a bordo, y las identidades no se corresponden con las personas que salieron aquella tarde del 26 de enero del muelle de Frigalsa, en Teis. Como resultado, Capitanía ha abierto dos expedientes administrativos contra la armadora, pero solo por estas dos últimas faltas (número de tripulantes y sus identidades). Pero no ha hecho lo propio, de momento, con la ficha del capitán, supuestamente y sobre el papel embarcado en Senegal. Y, sobre todo, con la prohibición que tenía el Villa de Pitanxo de navegar en zonas de formación de hielos, como también destapó este periódico.

El rol de Padín, como embarcado en Senegal, caducó doce días antes del hundimiento

En la lista de tripulantes remitida a Capitanía hay 22 nombres. Uno de ellos es el de Siaka Thior, que se bajó del pesquero en Marín tras dar positivo por COVID. Aunque ni siquiera desembarcó en Vigo –lo hizo el 25 de enero, una jornada antes de empezar la marea–, su nombre no se retiró del listado. En esa nómina incorrecta de tripulantes faltan, además, los de tres de los fallecidos: Francisco Manuel Navarro Rodríguez (biólogo del IEO), Juan Martín Frías Riera y Miguel Lumbres Cumpa. Administrativamente, y hasta que no se produjo el suceso, estos tres hombres no habían subido a bordo del Villa de Pitanxo. Solo se recuperó, de ellos, el cadáver de Lumbres, asentado en Cambados y nacido en Perú en 1970. Los cuerpos de doce personas no han sido recuperados.

Capitanía Marítima no comprobó ni el número ni las identidades de los tripulantes porque, según explicaron fuentes oficiales de la Dirección General de Marina Mercante, no es su responsabilidad. “Corresponde al armador” que la información que remiten a esta institución es la real, abundaron. “Es su obligación”. Otros técnicos difieren de esta explicación. De hecho, el artículo 38 del Reglamento sobre Despacho de Buques establece lo siguiente: “Los enroles y desenroles anotados por el capitán del buque [en este caso, Juan Padín] podrán ser revisados en cualquier momento por la Capitanía Marítima o por la Dirección General de la Marina Mercante, al objeto de comprobar que éstos han sido realizados de acuerdo con la normativa vigente”.

Otra de las presuntas irregularidades cometidas por el Villa de Pitanxo tiene que ver con la zona de navegación. Al pesquero se le había prohibido navegar en zonas de formación de hielo, como constata un informe expedido de igual modo por Capitanía Marítima de Vigo. Se trata del certificado de comprobación de estabilidad, firmado en marzo de 2018. “El lastre fijo no podrá ser modificado sin autorización previa de la inspección de buques. Se prohíbe navegar en zonas de formación de hielos. Se prohíbe llevar carga sobre cubierta”, dice el documento, firmado por Agustín Navarro. La armadora recibió una copia. Esta prohibición, como confirmó la misma portavoz del Ministerio, estaba vigente cuando el pesquero de Nores partió de Vigo a finales de enero; hay cumplida documentación gráfica que muestra al Pitanxo con hielo sobre la cubierta en los tres últimos años, vulnerando presumiblemente, así, las directrices de Capitanía. Este departamento apuntó de nuevo a la responsabilidad de Nores, por estar advertido de que no podía adentrarse en zonas de formación de hielos. “Es un caladero muy grande”, zanjaron desde Madrid.

El superviviente Samuel: “Se acercan fechas que serán muy tristes; yo y los míos no os olvidamos”

El marinero Samuel Kwesi Koufie, uno de los tres supervivientes del naufragio del pesquero gallego Villa de Pitanxo, que se hundió en aguas de Terranova el pasado 15 de febrero, agradeció ayer públicamente que el Gobierno le haya concedido la nacionalidad española, así como las muestras de cariño, simpatía y ánimo. “Quiero especialmente agradecer al Gobierno de España y a todos los departamentos que participaron en la tramitación del expediente de nacionalidad, la agilidad a la hora de resolverlo y la empatía mostrada así conmigo y mi familia tras la tragedia en la que perdí a 21 amigos que siempre llevaré en el recuerdo y en el corazón”, escribió en una carta remitida a la prensa. En la misma, aplaude al Gobierno de España el buen trato recibido por el embajador y la representación diplomática de España en San Juan de Terranova, en Canadá.

“Estoy muy agradecido por que el Gobierno hubiese permitido que mis padres españoles, a quienes quiero como si fuesen de mi sangre, Samuel y Ramona, pudiesen esperarme en el aeropuerto de Santiago el día de mi llegada, junto con mi amigo Julio. Fue para mí muy importante poder verlos y abrazarlos en ese momento. También agradezco al presidente de España, Pedro Sánchez, por la deferencia y tacto mostrados al darme la bienvenida personalmente aquel día en el aeropuerto”, suscribe. Además, ha querido mostrar públicamente su gratitud por la rapidez y discreción con la que, entiende, se llevó a buen término la tramitación de la resolución del Consejo de Ministros que ahora le ha convertido en español, ciudadanía que le “enraíza entre aquellos que aquí me han abierto las puertas de su hogar y me tratan como a un hijo suyo y a quienes quiero como mis padres”. “Nunca más me sentiré extraño en España. Este es ahora mi país”, confiesa.

“Se acercan fechas que para todos, para vosotros y para mí, serán muy tristes. Quiero que sepáis que yo y los míos no os olvidamos”.