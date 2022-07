La CE no da su brazo a torcer con la pesca de fondo y la flota recurrirá a los tribunales

La directora general de Asuntos Marítimos y Pesca (DG Mare) de la Comisión Europea, Charlina Vitcheva, explicó en la entrevista concedida a FARO que tenía claro que la esperada reunión de ayer con la flota, gobiernos y científicos era “tan importante como todas las anteriores”, es decir, una más. Y, para desgracia de la flota pesquera, así fue. Bruselas no tiene intención de dar su brazo a torcer en su planteamiento para vetar 87 áreas (que no 94, como corrigió la propia Vitcheva) para todo tipo de pesca de fondo. “No tiene ninguna intención de modificar su propuesta a pesar de la petición de todo el sector pesquero europeo”, resumió el secretario general de la patronal española Cepesca, Javier Garat. Por este motivo, la flota europea, aglutinada en Europêche, ha decidido que llevará ante la justicia este acto de ejecución que la Comisión Europea tiene pensado activar ya en septiembre. “Si no se modifica iremos a los tribunales”, ahondó Garat, “porque hay fundamento para recurrirlo”.

Tras la visita de la propia Vitcheva a Vigo hace dos semanas, para citarse con el sector y las autoridades regionales y estatales, los ánimos estaban caldeados entre la flota por la intención de Bruselas de llevar adelante esta medida con la que se busca proteger los ecosistemas marinos vulnerables (VME), una medida que afectaría a aguas de España, Portugal, Francia e Irlanda, en especial en importantes áreas de Gran Sol. “No tienen ninguna intención de modificar su propuesta a pesar de la petición de todo el sector” Javier Garat - Secretario general de Cepesca La cita de ayer con los responsables de la DG Mare, autoridades y científicos del ICES (siglas en inglés para Consejo Internacional para la Exploración del Mar) era casi la última bala que tenía el sector pesquero afectado, tanto el arrastre como, especialmente, el palangre de fondo. La reunión fue de más de cuatro horas, pero el resultado fue el temido desde un principio. “La CE no da su brazo a torcer”, lamentó Garat. Garat era uno de los hasta 140 participantes que se conectaron al encuentro telemático organizado por Bruselas. Un miembro del ICES fue el primero en explicar en qué consistió el estudio que derivó en cuatro escenarios de los que la DG Mare seleccionó el más restrictivo. “El informe no ha sido criticado, solo la interpretación de la UE”, recordó Garat, que explicó que se hizo con datos de la flota de arrastre y no del palangre de fondo. “Por eso lo que hemos pedido es que el acto de ejecución sea revisado antes de publicarlo en base a todos los comentarios realizados por unos a otros”, insistió. Un grito unánime por la flota de Gran Sol En este sentido, tanto Garat como el vigués Iván López, presidente de la Alianza Europea de Pesca de Fondo (EBFA, en inglés), destacaron la buena labor de España y el IEO durante la reunión. “Presentaron informes muy buenos y muy técnicos, pero que fueron ignoradas por la Comisión Europea”, lamentó López. “España presentó informes muy buenos y muy técnicos, pero que fueron ignorados” Iván López - Presidente de la EBFA Para el armador olívico, llevar el acto de ejecución a los tribunales es ya una obligación. “No es lo que quisiésemos, porque no nos parece lo más productivo, pero si nos arrinconan de esta manera y no hacen caso en absoluto, pues qué le vamos a hacer...”, resumió López.