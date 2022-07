“El acuerdo pesquero de la OMC debe reforzarse más”

Vigo se convirtió la semana pasada en el epicentro mundial de la ciencia y la economía relacionada con el océano y la pesca. El Auditorio Mar de Vigo acogió desde el lunes la vigésima edición del Congreso Internacional del Institute of Fisheries Economics and Trade, el IIFET. La clausura corrió a cargo de una de las voces más referenciadas en el sector, Rashid Sumaila, profesor de la University of British Columbia, de Canadá, cuyos puntos de vista suelen diferir con los de la industria pesquera.

–¿Cómo de importante es el congreso IIFET celebrado en Vigo? –Es realmente importante que el IIFET se celebre en Vigo porque se trata de la mayor reunión de expertos en economía y comercio de la pesca, mientras que Vigo es una importante ciudad pesquera y mercado de pescado. Se trata de reunir a ambos para mejorar tanto la teoría como la práctica de la pesca y el comercio sostenibles. –Aprovechó su visita para reunirse con el grupo Cretus, de la USC, ¿en qué consiste esta colaboración? –Se trata de una colaboración entre Cretus y nuestra Unidad de Investigación en Economía Pesquera (FERU) de la University of British Columbia en un proyecto financiado por la UE, conocido como Equalsea. Básicamente, nos interesa caracterizar el grado de desigualdad en el uso y la distribución de los beneficios del océano, y aportar sugerencias o recomendaciones. –Trabaja en Canadá, ¿cómo ve la política europea de gestión pesquera desde allí? –Hubo buenos avances cuando Maria Damanaki era la Comisaria de Pesca en la UE, pero he notado algunos retrocesos recientemente. Por ejemplo, algunas subvenciones perjudiciales eliminadas en el pasado se han reintroducido recientemente. El nuevo Pacto Verde de la UE es una iniciativa alentadora, creo que poner fin a la sobrepesca debería estar relacionado con el Pacto porque no retirar demasiada biomasa del océano es también una acción climática. –El sector pesquero entiende que la política pesquera de la UE es demasiado medioambientalista, ¿está de acuerdo? –Me gustaría estar de acuerdo, pero todavía hay muchas poblaciones europeas sobreexplotadas. –¿Cuáles serían las acciones que habría que tomar para tener un océano saludable y poblaciones con la que la pesca pueda trabajar? –Detener la sobrepesca y tomar medidas para reconstruir las poblaciones agotadas en la medida de lo posible, hacer frente al cambio climático y reducir significativamente la contaminación de los océanos, desde el plástico hasta los vertidos de petróleo, entre otros. –Ha seguido las negociaciones para los subsidios pesqueros de la OMC desde 2001. ¿Qué opina del acuerdo alcanzado? –Es bueno que 164 países hayan acordado finalmente disciplinar ciertas subvenciones, pero el acuerdo actual debe reforzarse más. En la actualidad, las subvenciones que pueden conducir a la sobrecapacitación y al exceso de pesca, por ejemplo, las destinadas a los combustibles, no están cubiertas por el acuerdo; esto debe incluirse para que el acuerdo sea más potente y capaz de reducir la sobrepesca. –En Europa la flota pesquera, de las más controladas del mundo, defiende la bonificación al combustible. ¿Lo ve compatible con la salud de los océanos? –No, no lo veo: la subvención al combustible es el mayor tipo de subvención que conceden los gobiernos y tiene un efecto directo en los costes de la pesca, por lo que es un gran impulsor de la sobrepesca. –¿Cuáles cree que son los retos más importantes de los océanos y de la industria pesquera de aquí a 2030? –Sin duda son la sobrepesca y el cambio climático.