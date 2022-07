“Tenemos que seguir renovando flota; lo lógico es apostar por el naval de Vigo”

Mané Calvo fue uno de los ponentes estrella en el foro de O Encontro, organizado entre el jueves y el viernes por parte del Centro de Estudios Superiores Universitarios de Galicia (Cesuga). El CEO de Grupo Calvo habló durante la primera jornada en una pequeña mesa redonda titulada “El talento y el propósito”, en la que participó junto al director general de Vegalsa-Eroski, Joaquín González. El responsable de la firma conservera atendió a FARO en el Palacio de Congresos de A Toxa (O Grove).

–¿Cómo está viviendo Calvo la crisis de suministros?

–Lo estamos viviendo un poco como todos los empresarios de España. Y me atrevería a decir que como todos los del mundo. Los precios han subido enormemente, en nuestro caso en todo: desde el cartón de embalaje, pasando por las latas, el atún, los aceites de oliva o de soja… Hemos tenido que ajustar salarios para no dejar atrás a nuestra gente. Al final todo sube e intentamos, no siempre todo lo que queremos, pero lo tenemos que traspasar a la distribución. Cuesta, pero estamos todos en la misma pelea.

–¿Se está pudiendo acompasar el golpe?

–Es que no nos queda más remedio que acompasarlo. Es cierto que la gran distribución es reticente a dejarte subir, como es lógico porque cada uno tiene que defender sus intereses, por lo que tiene que hacerlo poco. Están siendo unos meses duros porque el extracoste lo tienes desde ya y el traspaso a la cadena de valor lo vamos implementando poco a poco. Este va a ser un año duro.

–Para ello, ¿está ayudando a amortiguar los buenos resultados de los últimos años?

–El año bueno lo terminas, coges la carpeta, la metes en el cajón y abres otro año. Efectivamente ha habido un par de años mejores en líneas generales, pero al final empresarialmente vas haciendo movimientos. Sí, tendría mucho más dinero en caja y estaría más cubierto, pero hemos hecho un barco nuevo, lanzado todo el envase Vuelca Fácil… Son inversiones que hemos tenido que acometer y se han llevado una parte importante de todo ese dinero que habíamos generado.

–Ahora que está siendo un año complicado, ¿se van a paralizar inversiones?

–Lógicamente ahora lo que tenemos que hacernos es centrarnos mucho en que esas inversiones que hicimos sean exitosas, tanto el nuevo buque como el “Vuelca Fácil”. Lo están siendo, por lo tanto, ahora es un momento estar con tranquilidad, de volver a tener unas ratios que necesitamos y dar el siguiente paso. La empresa nunca se para, lo que tenemos que hacer ahora es pensar el siguiente paso.

–¿Ese siguiente paso es continuar con la renovación de flota?

–Nuevos barcos van a venir seguro, lo que es difícil muchas veces es decir exactamente cuándo. No hay una fecha. Nosotros tenemos una flota hasta cierto punto antigua y, como es lógico, hay que ir renovándola. Tenemos barcos con 40 o 42 años de edad y llega un momento en el que seguir invirtiendo en esos barcos tan antiguos, reparándolos, mejorándolos… Empieza a ser antieconómico, por lo que llega un momento en el que hay que empezar a tomar decisiones, con tranquilidad y de uno a uno y sin atragantarse, pero lógicamente tenemos que cambiar barcos de 40 años por barcos nuevos. Ahora de los siete que tenemos hay tres bastante nuevos y cuatro más antiguos. Ahora tenemos que empezar a sustituir uno de ellos. Es una imposición.

–Su primer barco de esta ola de renovación se hizo en Freire Shipyard, ¿repetirán?

–Muy mal lo tienen que hacer los astilleros de Vigo, empezando por Freire, para que no lo volvamos a hacer en Galicia. Es un compromiso social de la empresa. A no ser que sea una catástrofe y que no sea competitivo, y yo creo que son astilleros competitivos a nivel mundial en todo, pues la lógica es que apostemos por nuestra gente y nuestra tierra. Vamos a seguir, te lo aseguro.

–¿Cómo acabará el año Calvo?

–Es muy difícil decir a estas alturas del año. Lo que sí puedo decir es que seguiremos aquí.