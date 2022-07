El Gobierno tiene año y medio para utilizar el 50% del fondo UE de pesca, 550 millones

La lentitud en la ejecución del fondo es de sobra conocida tanto para las administraciones (generales y locales) de los países como del propio sector pesquero. Todos culpan a la dificultad en la aplicación efectiva de las ayudas por el restrictivo marco de ejecución dibujado en su día desde Bruselas. Por ello, el Gobierno se vio obligado a presentar un “plan de acción” ante la Comisión Europea para intentar agilizar el gasto.

En base a la evolución mostrada en un año (el gasto pasó de un 35% a un 51,9%) Pesca logró dar un acelerón con el FEMP, pero el tiempo sigue apremiando. El balance también recoge que hasta el momento se ha aprobado la ejecución de 764,6 millones de euros (el 70%), frente a los 540 de hace un año (el 49,5%) y que, por el momento, la UE certificó el gasto de 448,2 millones (el 41%), frente a los 324,7 millones (el 29,8%) de un año antes.

Con todo, España sigue estando a la cola en la Unión Europea en cuando al gasto del FEMP, superando tan solo a Lituania (que va por el 49%), Italia (47%), Hungría (46%), Bulgaria (45%) y Grecia (40%). Por el contrario, los tres países que más próximos están a acabar sus fondos son Irlanda (lleva el 89%), Austria (82%) y Finlandia (77%).

El FEMP tenía una vigencia de entre 2014 y 2020 y su sustituto será el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (Fempa), para el que España dispondrá de 1.120 millones de euros. Para evitar los problemas de ejecución del anterior, el propio Gandarias anunció la creación de una asistencia técnica para ayudar a consumir las partidas, tanto de cara al sector como a las propias comunidades autónomas. Galicia, por su parte, apuesta por la creación de una subdirección, que varias sedes en la costa para apoyar a los operadores con las cargas administrativas.

La flota expulsada de un país tercero se quedará sin ayudas

El nuevo Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (Fempa) tiene límites para las ayudas que no se podrán entregar a los operadores pesqueros. En la lista, figura una de las más socorridas por parte de aquellos armadores que faenan en base a los acuerdos bilaterales de la Unión Europea con terceros países, principalmente de África. Y es que el fondo imposibilitará la entrega de ayudas para la parada temporal de buques cuando estos se ven afectados por una interrupción de estos acuerdos. “Si se suspende un acuerdo y no se renueva no tienes derecho a ello”, lamentan fuentes del sector.

El director general de Ordenación Pesquera y Acuicultura, Ignacio Gandarias, recordó este importante cambio respecto al anterior fondo, el FEMP, en el marco de la IX Conferencia Internacional ARVI sobre el Futuro de la Pesca.

Cuando un buque no pueda faenar porque el acuerdo ha expirado, no tendrá derecho a estas ayudas por parada temporal. Solo se podrá en el caso de que se deba a “causas muy concretas” y de carácter excepcional, como puede ser por ejemplo por un incumplimiento del país tercero o situaciones ajenas como un golpe de Estado.