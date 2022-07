Un taquígrafo en silencio para el “Villa de Pitanxo”

Los teléfonos móviles de marineros del Villa de Pitanxo marcaron sus últimas conexiones a las 02:15, 3:15 o las 03:57 de la madrugada del 15 de febrero. A algo más de 3.000 kilómetros de sus allegados, en medio de la tormenta. “Está volando todo por los camarotes”. Viraban el aparejo hasta que el mar, con lenguas de siete metros de altura, se lo tragó. Lo que no pudieron relatar del naufragio los 21 tripulantes fallecidos lo ha hecho el propio Pitanxo, con las señales remitidas vía satélite, y los tres supervivientes. Pero con versiones contrapuestas. Han pasado 145 días desde el mayor siniestro para la pesca en Galicia en cuarenta años y la investigación continúa su travesía nómada: de la Audiencia Nacional a Marín, y de Marín de vuelta a Madrid. El Ministerio Fiscal ha abogado ahora por trasladar el caso a Vigo, por ser la ciudad de donde partió el barco –el 26 de enero, desde Teis– a su última marea. En espera de que se asiente y avance la instrucción, esto es lo que se sabe y lo que no de la tragedia de los 21.

¿Faenaba el Villa de Pitanxo en un área permitida?

La última señal del pesquero se emitió desde las siguientes coordenadas: 46º50’3”N – 046º39’6”W. Uno de los dispositivos que deben llevar a bordo los pesqueros con eslora igual o superior a 12 metros de eslora es la caja azul. Se supervisa desde Madrid, en el Centro de Seguimiento de Pesca (CSP) del ministerio que comanda Luis Planas, y es independiente del sistema de posicionamiento AIS. FARO ha contactado con esta cartera y con la propia organización que gestiona NAFO para despejar esta equis, ya que fuentes del sector han advertido que podría estar operando de forma irregular. El Ministerio asegura que “la zona era la correcta en relación con su actividad en esa marea, que estaba dirigida a la captura de fletán y raya”, por lo que el patrón del Pitanxo, Juan Enrique Padín, no fue apercibido desde el centro de control. El secretario ejecutivo de NAFO, Fred Kingston, ratifica que no tienen constancia de ninguna infracción del buque en 2022 (sí fue sancionado en el pasado, entre otros motivos, por tener una bodega oculta). ¿Era una zona vedada? Sí, pero solo para la especie de camarón boreal. “La Secretaría General de Pesca tiene información sobre las artes de pesca que el buque llevaba en el momento de iniciar marea, que no se corresponden con las que harían falta para capturar la especie vedada”. Si la derrota anterior del pesquero determina una actividad irregular de pesca, eso no se sabe todavía.

¿Realizaron el simulacro de evacuación y de los trajes térmicos?

La armadora, Pesquerías Nores, asegura que sí, y que éste se produjo el 25 de enero en el puerto de Marín. Según la documentación aportada a Inspección de Trabajo, estas pruebas duraron 50 minutos. Ninguna de las comunicaciones de marineros a sus familiares, como comprobó FARO, hacen referencia a este test. Además, al menos un tripulante embarcó con posterioridad en el Villa de Pitanxo a ese 25 de enero, por lo que es imposible que hubiese estado presente en el simulacro. De igual modo, hay más de un marinero que fue dado de alta por la empresa en la Seguridad Social después de esa jornada, con lo que tampoco tendrían que haberlo hecho. En estas pruebas, los tripulantes son instruidos acerca de cómo deben proceder en caso de emergencia, así como un protocolo de mantenimiento de los trajes térmicos. Allegados a los fallecidos inciden en que “nunca” se les explicó. En Capitanía Marítima de Marín no consta ninguna solicitud del Pitanxo para la realización de un simulacro ese 25 de enero.

¿Llamó Padín a Centro Radio Médico cuando detectó casos de COVID a bordo?

El patrón del barco asegura que sí. La consulta a esta entidad, que depende del Ministerio de Seguridad Social, debería ser nominal. Así que en Madrid deberían tener la identidad de todos los contagiados, porque el protocolo del Gobierno establece que debe realizarse un “seguimiento”, pero no es así. Juan Padín, como dijo en la entrevista con este periódico, habría recibido instrucciones de hacer “vida normal”, pese a las malas condiciones de algunos de los enfermos, como reflejan los mensajes enviados desde alta mar a familiares y amigos. Uno de los contagiados era enfermo de asma. El ministerio ha eludido confirmar, a preguntas de FARO, si existió esa llamada. Fuentes de esta cartera apuntan a que se trata de información privada y sujeta a una investigación. En todo caso, el Gobierno apunta a que la labor de los médicos del ISM es puramente “asistencial”. “La aplicación del dicho protocolo al sector marítimo pesquero y a cada barco es competencia del servicio de prevención que haya concertado el armador, siendo función del ISM el seguimiento asistencial de cada paciente en concreto”. Pero esta directriz no es la que consta en la página web del Ministerio de Pesca, que establece que “el Centro Radio Médico será el encargado de dictaminar si urge una evacuación y el seguimiento del caso”. Aquí se le atribuye, en definitiva, un rol más que “asistencial”.

¿Se guardó la cuarentena antes de salir a la mar?

No. Un tripulante de ascendencia senegalesa abandonó el pesquero el día antes de partir hacia el caladero tras haber dado positivo por COVID. Convivió en el camarote y en zonas comunes con otros marineros. El 24 de enero, además, todos ellos fueron a cenar a un conocido bar de la zona de Placeres, de modo que el confinamiento preventivo tampoco se produjo. El Villa de Pitanxo salió de Vigo a las 18:45 de la tarde del 26 de enero, 24 horas después (y no 72) de la evacuación del positivo. Al cabo de cuatro días saltaron los dos primeros casos confirmados a bordo. De los nueve cadáveres recuperados –doce personas no han sido localizadas–, siete tenían una concentración muy alta del virus.

¿A qué profundidad está el Villa de Pitanxo?

De acuerdo a las últimas coordenadas emitidas por el pesquero, comparada con la cartografía de la zona, un capitán consultado de la flota viguesa sitúa el pecio a 810-820 metros de profundidad, “con total seguridad”. No es un rango imposible de explorar, como han demostrado infinidad de misiones científicas o de carácter privado (como el Titanic). De inicio, el Gobierno sí evaluó la posibilidad de bajar al pecio –hay al menos un informe de Salvamento Marítimo que lo acredita–, pero lo descartó dado que no era viable la recuperación de cadáveres. Ahora asegura que fletará esta misión si así lo mandata la investigación judicial, que no tiene todavía destino. Según un informe técnico encargado por las familias, los meses de julio y agosto son los únicos que permitirían ejecutar un trabajo de búsqueda como el que permitiría grabar el estado del Pitanxo, sus aparejos o sistemas de desagüe. Las familias exigen que se flete un buque con sonda lateral o magnetómetro y capacidad para llevar a bordo un robot (ROV, remoted operated vehicle).