La retroactividad del descuento al gasoil beneficia a más de 160 buques gallegos

Había un “agravio comparativo”, según se venía quejando el sector pesquero gallego. Al igual que lo que le ocurría al resto de la flota de España, el descuento de 20 céntimos al litro de carburante no se aplicaba a los barcos que faenaban (y, por lo tanto, repostaban) en el extranjero. Y ello a pesar de que los buques de otros países que llenaban sus depósitos en puertos españoles sí se beneficiaban de esta medida. Ahora, el Ministerio de Pesca ha decidido aplicar, con carácter retroactivo desde el 24 de febrero, la rebaja de 20 céntimos para estos barcos. Se trata de una decisión de la que se beneficiarán más de 160 barcos gallegos.

Aunque la medida inicial había entrado en vigor el 1 de abril, el departamento de Luis Planas ha escogido el 24 de febrero, cuando Rusia invadió Ucrania, como fecha para empezar a aplicar la retroactividad. Eso sí, al contrario de lo que sucede con la rebaja original, que era directa, esta se cargará al Fondo Europeo Marítimo para la Pesca y la Acuicultura (FEMPA), según ha publicado el propio ministerio. Esto supone una dificultad añadida porque para optar a estas ayudas hay que cumplir una serie de condiciones que exige Bruselas.

Además de dar esta ayuda retroactiva, el Ministerio de Pesca prorroga también la ayuda original hasta el 31 de diciembre (inicialmente, terminaba el 30 de junio). La duda que planea, y no es menor, es si los barcos españoles que faenan en el extranjero siguen teniendo el descuento desde el 1 de julio. Por la forma en que aparece en el BOE –que habla de una bonificación para estos buques por un “periodo de referencia entre el 24 de febrero de 2022 y el 30 de junio de 2022”–, las fuentes consultadas no tienen claro si la prórroga se les aplica también a esta flota. FARO ha intentado ponerse en contacto con el ministerio para aclarar la cuestión, pero no ha obtenido respuesta. La medida, naturalmente, no afecta igual a todos los puertos gallegos, pues cada uno tiene un volumen distinto de flota faenando en caladeros extranjeros.

En el caso de A Guarda, por ejemplo, afecta a 40 barcos, casi el 100% del total, según cuenta a este diario la gerente de la Organización de Palangreros Guardeses (Orpagu), Juana Parada. Para A Guarda, la retroactividad del descuento supone una media de 100.000 euros por barco, lo que da un montante total de cuatro millones de euros. Parada admite que esta rebaja “no es suficiente porque el combustible subió más de 20 céntimos”, desde que se aplicó la medida. A esto se suma que el combustible es más caro fuera que en España, coinciden todas las fuentes consultadas.

En Marín es más del 50% la flota beneficiada por la medida. Son 24 barcos, según el gerente de la Organización de Productores de Pesca Fresca del Puerto y Ría de Marín (Opromar), Juan Martín Fragueiro: 19 palangreros, tres barcos de arrastre de fresco y dos bacaladeros.

Con menos intensidad afecta a Celeiro, que solo tiene “siete u ocho” barcos faenando fuera. Con todo, Jesús Lourido, delegado de flota del puerto lucense, critica que “los 20 céntimos son un parche que, aunque es bienvenido, no es suficiente para arreglar el problema estructural”. En este sentido considera que “sería mejor” que se pudieran repercutir los sobrecostes que sufre el sector al precio del pescado y vaticina que “esto terminará en paradas de la actividad”.

Pero en términos cuantitativos, el puerto más afectado es el olívico. El gerente de la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (ARVI), Edelmiro Ulloa, cuenta que son 94 los barcos beneficiados, que operan en caladeros de todos los océanos.