“Bruselas hizo lo posible para que el veto a la pesca de fondo en 94 áreas se adopte con la mayor discreción posible”

Gabriel Mato Adrover (29 de abril de 1961, Madrid) es eurodiputado español dentro del Grupo PPE, el Partido Popular Europeo. Ayer participó, vía telemática, en la IX Conferencia Internacional ARVI sobre el Futuro de la Pesca. Entre los temas a tocar estaba la Política Pesquera Común (PPC), para que Mato fue nombrado ponente de un informe del Parlamento Europeo sobre la “situación de la aplicación de la PPC y las perspectivas después de 2020”.

–Bruselas parece no querer tocar mucho la PPC, ¿cuál es la postura del Parlamento Europeo?

"la obligación de desembarque es una pesadilla, por impracticable, para los pescadores"

–Está claro que el comisario Sinkevicius considera que los objetivos que establecimos en 2013, en particular la obligación de desembarcar y lograr el Rendimiento Máximo Sostenible (RMS) para todas las poblaciones para 2020, no se cumplen y debemos ceñirnos a ellos y dar más tiempo para una correcta aplicación de la PPC. Además, los Estados Miembros no son tan proactivos, están esperando el informe de la Comisión sobre la evaluación de la PPC, que se entregará a finales de 2022, para reaccionar después. Sin embargo, la obligación de desembarque es una pesadilla, por impracticable, para los pescadores. Además, el RMS para todas las poblaciones es científicamente imposible de lograr. Es necesario ajustar a la realidad los objetivos utópicos y rígidos para que los pescadores puedan seguir trabajando y brindando productos del mar saludables y sostenibles para el consumidor.

–Xunta y sector firmaron esta semana un manifiesto en el que piden una revisión de la PPC. ¿En qué sentido deberían ir los cambios?

–Brexit, relevo generacional y cambio climático son retos que debemos afrontar. Los objetivos actuales de la PPC están demasiado centrados en consideraciones medioambientales. Por encima de esto, el Green Deal, la Estrategia de Biodiversidad y los objetivos de cerrar el 30% de los océanos y de crear poblaciones de peces más resistentes al cambio climático (objetivos puramente medioambientales), ejercen una presión adicional sobre la pesca y la acuicultura.

–El mismo texto sirvió para mostrarse en contra del veto a la pesca de fondo en 94 áreas. ¿Se esperaba esta normativa?

–La legislación es tal que el PE no está involucrado en decisiones que se supone que son elementos “no esenciales” de los reglamentos de la UE o puramente técnicos. El problema es que la Comisión a veces se excede en sus competencias y trata de imponer medidas que no pudo conseguir de los colegisladores en las negociaciones de los reglamentos básicos. Esto es lo que sucedió en este caso. Si me preguntan si esperaba una propuesta tan radical de la CE, diría que estamos acostumbrados a este tipo de propuestas del comisario actual, cuyo objetivo principal es la protección del medio ambiente en detrimento del sector pesquero. Rechazo rotundamente esta propuesta.

–¿Qué se puede hacer desde el PE para frenar esta iniciativa?

–El PE no puede hace mucho en este caso. Pero, por supuesto, desde el PPE haremos todo lo posible por defender el legítimo derecho del sector a, al menos, ser debidamente consultado y escuchado. Así se lo hemos transmitido ya informalmente a la DG Mare y al propio comisario, al tiempo que hemos propuesto incluir el tema para un debate público en la próxima reunión de la Comisión de Pesca que se celebrará la semana próxima.

–Darán dos meses a Reino Unido para evaluar la medida. A los Estados miembro dieron 15 días. ¿Lo ve un procedimiento normal?

–Mi impresión es que han hecho todo lo posible para que este expediente se adopte con la mayor discreción posible, de modo que, al final, el sector y los Estados Miembros no tengan el tiempo necesario para reaccionar. Dicen que han pedido datos al sector y a los países pero, al parecer, no hubo mucha respuesta. Ahora, tras la “no opinión” en el Consejo, han decidido congelar la decisión y dar la posibilidad de proporcionar más datos. Vamos a ver si la consulta ahora se hace correctamente.

–Tras esa “no opinión”, ¿cree que Bruselas dar marcha atrás?

–Sí, creo que el mensaje de los Estados Miembros es claro y la Comisión debería volver a debatir con el sector y con los propios Estados Miembros, y hacer las cosas de forma transparente y adecuada.