La CE evita poner fecha al fin de la pesca de fondo en 94 áreas y presume de tramitación

El sector gallego de la pesca de fondo sigue sin salir de su asombro. En solo 15 días, su trabajo pasó de tener que lidiar con el incremento desmesurado del precio del combustible para salir a faenar a, de repente, encontrarse con el cierre de sus principales caladeros, especialmente en la zona de Gran Sol. El “acto de ejecución” de la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (DG Mare) de la Comisión Europea para cerrar 94 áreas a la actividad de arrastreros y palangreros de fondo supondrá una “gran consecuencia económica”, como reconoce la patronal Cepesca, que como el resto de las asociaciones y Estados miembro denuncian la falta de consultas sobre este plan en concreto.

Sin embargo, Bruselas no lo ve así. Según explica la CE a preguntas de FARO, “en los dos últimos años” llevaron a cabo “una amplia consulta a las partes interesadas”, a los que “se ha informado de todos los aspectos técnicos relacionados con el dictamen”. De igual forma, da por hecho una vez más que la tramitación sigue su curso y que “el acto de ejecución de la Comisión cerrará algunas zonas de las aguas profundas de la UE que albergan ecosistemas marinos vulnerables (VME)”. Lo que evita clarificar es cuándo entrará en vigor: “Aún no hay una decisión”.

La CE basa los cierres previstos, que afectan a aguas de España, Portugal, Francia e Irlanda, en una de los dos escenarios propuestos por el Consejo Internacional para la Exploración del Mar, el ICES. Según Bruselas, “la Comisión tiene la obligación de basar esta medida en el mejor asesoramiento científico disponible” y, en base al dictamen, se eligió “el escenario 2 precisamente para tener en cuenta el aspecto socioeconómico y evitar la interrupción de la actividad pesquera allí donde es más intensa”.

Reacción de la CE Consultas “Los servicios de la Comisión han llevado a cabo una amplia consulta a las partes interesadas mediante una serie de reuniones con los Estados miembros, los consejos consultivos y los interesados (...)”. Evitar la interrupción de la pesca “La Comisión ha elegido el escenario 2 precisamente para tener en cuenta el aspecto socioeconómico y evitar la interrupción de la actividad pesquera allí donde es más intensa”. Cierres “(...) la Comisión cerrará algunas zonas de las aguas profundas de la UE que albergan ecosistemas marinos vulnerables (EMV), con lo que la UE entrará en una nueva era de gestión pesquera basada en los ecosistemas”.

A la pregunta de si se analizó el impacto socioeconómico que tendrá, la explicación es que el escenario elegido incluye un “enfoque de ‘compensación’, que busca el equilibrio entre la conservación de los VME y la continuación de las actividades pesqueras”. “En concreto, esto significa que no siempre se cerrarán zonas importantes de pesca para la protección de los VME”, concretan.

El sector pesquero insiste en que no ha habido consultas sobre “lo que finalmente se ha querido aprobar”,

Para Bruselas, el informe del ICES “debe ser reconocido como un asesoramiento de vanguardia sin parangón en otras cuencas marítimas”. De hecho, la Comisión saca pecho en una extensa explicación por las consultas realizadas a países (“participaron en más de cinco reuniones bilaterales y multilaterales” con la CE o con el ICES) y otras partes interesadas (a los que “se invitó” a “una serie de talleres” del ICES). “Se les brindaron numerosas oportunidades de aportar sus comentarios en cada etapa. Además, la Comisión fomentó enérgicamente la participación de las partes interesadas directamente y a través de las administraciones nacionales”, resumen las mismas fuentes.

A esto, desde Bruselas recuerdan en que se hará un “dictamen anual” y que el proceso de consultas se repetirá. “Podemos asegurar”, dicen, que “los Estados miembros tendrán la posibilidad de introducir nuevos datos actualizados y que las zonas de veda podrán ser reevaluadas por los científicos a la luz de estos nuevos datos”.

Sin embargo, la Alianza Europea de Pesca de Fondo (EBFA, en inglés) sigue insistiendo en que estos contactos no fueron suficientes. “Invitar no es consultar”, comenta su presidente, el vigués Iván López, que explica que insiste en que no ha habido consultas sobre “lo que finalmente se ha querido aprobar”, ya que “hay aspectos que nunca fueron vistos hasta hace 17 días [por ayer]”.

Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 79 de los 89 buques de Gran Sol españoles se quedarán sin caladero con el cierre de esas 94 áreas, de las que el 30% (28) serán en la península ibérica (15 en España). Ni sector ni Administración saben exactamente a cuantos km² equivalen estas áreas.