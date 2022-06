Los científicos aconsejan la máxima cuota histórica de jurel pese al ‘bajón’ de capturas

Los barcos de cerco gallegos llevan meses quejándose de una realidad que les preocupa y a la que, por el momento, no encuentran explicación. El jurel, la principal especie que captura esta flota formada por 150 unidades, no se acerca a la costa y las embarcaciones la capturan, prácticamente, a cuentagotas. Solo en 2021, las descargas en las lonjas de la comunidad descendieron a la mitad respecto a un año antes por este motivo. “Habría que saber la razón por la que no atraca cerca de las piedras y eso ya lo preguntamos y non dan respuesta”, apunta el portavoz de la Asociación de Armadores de Cerco de Galicia (Acerga), Andrés García. Los científicos, sin embargo, entienden que la especie pelágica goza de una buena salud. Y es que el último informe del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES), publicado esta semana, recoge una recomendación de los expertos para fijar la cuota del próximo año en un tope de 165.173 toneladas para la zona denominada IXa, la que abarca las Rías Baixas al abarcar desde Fisterra hasta el Golfo de Cádiz. De adoptarse, sería el máximo cupo histórico establecido para esta especie.

La condena del cerco gallego: 5.000 toneladas de jurel por pescar... sin jurel en el mar El jurel es una especie pelágica que en Galicia capturan tanto los cerqueros como los buques arrastreros. Entre ambas flotas se reparten la cuota asignada a aguas españolas entre las zonas IXa y VIIIc (de Fisterra a País Vasco), aunque capturándola en zonas diferentes. El arrastre se aleja mucho más de la costa que el cerco y, a juicio de Acerga, este puede ser el motivo por el que los científicos ven con buena salud la especie. “Puede ser que lo analicen más alejados de la costa”, señala García. Aconsejan un aumento del 5% para la anchoa El hecho es que el ICES ha decidido aumentar un 15,1% su recomendación de cara al próximo año y respecto a las posibilidades de pesca establecidas por la Unión Europea para este curso, 143.505 toneladas. Por otro lado, la organización científica también emitió otro informe relativo a esta zona pesquera, en este caso sobre la anchoa. En este caso, los expertos también apuestan por un incremento del cupo, aunque menor que para el jurel y con un impacto más limitado para la flota de las Rías Baixas, ya que debido al reparto establecido dentro de España los barcos gallegos tienen solo un 1,14% de la cuota y el resto lo tienen los barcos del Golfo de Cádiz. El jurel “esquiva” la costa de Galicia: las descargas caen al nivel histórico más bajo Como ya es habitual, los expertos dividieron el stock en dos componentes, el oeste (de Fisterra al Algarve) y el sur (del Algarve a Gibraltar). En el primer caso la cantidad máxima es de 14083 toneladas; en el segundo, de 1.694. Con esto, los científicos apuestan por establecer un máximo conjunto de 15.777 toneladas, un 5,14% más. El asesoramiento emitido es para el período comprendido entre el 1 de julio de 2022 y el 30 de junio de 2023. En los próximos días se espera que el ICES publique el resto de los advices relativos a otras especies de aguas ibéricas, principalmente la merluza, el rapante y el rape.