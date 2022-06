Samuel Kwesi acusa a Nores de obligarle a mentir: “Di que primero se paró el motor”

El magistrado del juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, admitió a trámite querellas presentadas por al menos cinco familiares de fallecidos en el Villa de Pitanxo. En ellas no solo han puesto la diana en el patrón del buque, Juan Enrique Padín, sino también en la armadora, Pesquerías Nores. Como consecuencia, tanto el cangués como la empresa serán investigados por cuatro presuntos delitos: homicidio por imprudencia grave, contra los derechos de los trabajadores, falsedad documental y encubrimiento. El cerco se lanzó primero hacia el capitán, pero se ha ido ensanchando cada vez más hasta abrazar de lleno a la compañía. Sobre todo, a raíz del testimonio prestado por uno de los tres supervivientes, Samuel Kwesi Koufie. Tanto ante la Guardia Civil como ante el propio magistrado, aseguró que el motor del Pitanxo no falló, sino que Padín no quiso cortar los cables de las maquinillas para no perder el aparejo. Y ha acusado a Nores de presionarle para defender la versión del patrón. De los 24 tripulantes solo han sobrevivido tres: Padín, su sobrino (Eduardo Rial) y Samuel.

“Eso no cuadra, es mejor decir que primero se paró el motor y luego la maquinilla”. Es la instrucción que, según este marinero –afincado en Marín y nacido en Ghana–, recibió por teléfono de un responsable de la armadora cuando estaba a bordo del Playa Menduiña Dos, el buque que los rescató y los llevó a tierra, como ha publicado Europa Press. Este es el factor determinante en el caso. Según Padín, versión que replicó a continuación Grupo Nores, el motor Wärtsilä se paró sin causa aparente durante una maniobra de virada del aparejo, dejando al buque a merced de las olas, el viento y enormes lenguas de agua, que hundieron al Pitanxo en cuestión de minutos. Koufie, por contra, apunta a que el patrón quiso levantar a toda costa el aparejo, colmado de pescado, y se negó a cortar los cabos a pesar de la pronunciada escora del barco, que resultaría fatal. Los datos emitidos por la embarcación, tanto por la caja azul como por el sistema de posicionamiento AIS, refuerzan la tesis de Samuel, como así lo ha entendido la Audiencia Nacional. Solo un minuto antes de lanzar la señal de socorro desde el puente de mando, el Villa de Pitanxo navegaba a 4,4 nudos de velocidad. No hay evidencia de un parón en el rumbo. Preguntado por si se sintió amenazado o coaccionado, Samuel respondió a la Guardia Civil que no, que lo que hacía la armadora era indicarle lo que tenía que decir, pero lo decía “con buenas palabras y de forma amable”. Sin embargo, no dijo lo mismo de Padín, el cual insistía “de forma autoritaria que tenía que cambiar esa versión”. Asimismo, tras ser rescatados, durante el viaje de regreso a España, el armador y el capitán le insistieron en que tras llegar a territorio nacional, al día siguiente iba a haber una reunión a las nueve de la mañana en la oficina de la empresa para tratar el tema de traer a su familia a Galicia. Según palabras de Samuel, ambos insistieron mucho en que acudiera, pero finalmente no lo hizo, ya que su madre adoptiva le aconsejó no ir y dejó de tener contacto tanto con la armadora como con el capitán.