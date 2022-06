La patronal pesquera Cepesca considera que el proyecto de Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera, aprobado el pasado mes de mayo en el Consejo de Ministros, no garantiza la seguridad jurídica de las empresas pesqueras de España, ya que no explicita que los posibles nuevos criterios de reparto de las posibilidades de pesca no afectarán a los ya realizados conforme a la ley vigente y que la reserva del 10% de todas las cuotas que establece el nuevo texto normativo es “excesiva”.

Por otro lado, Cepesca mostró su “preocupación” por el artículo que se refiere a la gestión de las posibilidades de pesca no utilizadas, puesto que el Gobierno establece la posibilidad de “expropiarlas” sin compensación a las empresas que no las usen durante dos años consecutivos.