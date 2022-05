“La conserva intenta resistir, pero esta no deja de ser una situación incierta”

Roberto C. Alonso es, desde hace una semana, nuevo secretario general de la patronal conservera Anfaco. A sus 33 años sustituye al histórico Juan Manuel Vieites, que ocupó el puesto durante más de tres décadas. Además de resaltar la figura del empresario Jesús Alonso Fernández, fundador del grupo Jealsa, y de trasladar el pésame por su reciente fallecimiento, Alonso hace un repaso de los retos que enfrenta el sector durante su primera entrevista oficial tras el nombramiento.

–Decía el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que tendría que durar hasta 2055 para igualar los años de Vieites en la patronal. ¿Se ve haciéndolo?

–La figura de Juan es muy importante tanto para el sector como para la organización. Esos 31 años al frente de la secretaría general y los 42 trabajando en Anfaco ya son un hito en sí. Por supuesto me gustaría emularlo, porque supondría que he tenido salud, la suerte y los apoyos suficientes para llegar allí. Cuando empezamos un trabajo nos ponemos los horizontes más largos y mi compromiso es total. Ojalá lleguemos allá.

–Actuaba ya como secretario general adjunto. ¿Con qué aprendizaje se queda de estos años?

–El trabajar para antes de ayer es una filosofía fundamental en las asociaciones, ya que hay que ser eficientes y resolver los problemas. No podemos estar dando vueltas. Luego también está la necesidad de aprendizaje constante, que te lo dan tus asociados, los continuos cambios legislativos… Es necesario un apetito por aprender, ser flexible. Y por supuesto, la capacidad de esfuerzo y compromiso, porque no son 8 horas de trabajo, es tu vida focalizada en una profesión, que haces por convencimiento, por el impacto que pueden tener tus acciones. Sin remangarse no se consiguen esos objetivos.

Ficha personal Roberto C. Alonso (Vigo, 1988) es el nuevo secretario general de la patronal conservera Anfaco-Cecopesca. Es licenciado en Ingeniería Industrial y tiene un máster en Innovación Industrial.

–Le iba a preguntar por sus planes para esta nueva etapa, pero no sé si es mejor preguntar con qué está lidiando desde ya.

–Tenemos cosas importantes como lo de Costas y el dominio público marítimo-terrestre, que nos preocupa sobremanera porque hay empresas que llevan décadas trabajando responsablemente en la ribera del mar y esa inseguridad jurídica que se puede dar nos preocupa. Luego también por supuesto están cuestiones como el real decreto de envases y residuos de envases, todo lo que pueda impactar del Green Deal, la publicación del convenio colectivo… No son pocos para una semana.

–Con lo de Costas, ¿no hay cierta tranquilidad tras la sentencia del TSXG conocida la semana pasada?

–Es bastante complejo. Es un tema jurídico y también de interpretación. Las empresas del mar llevan, algunas, más de cien años en la costa, próximas al recurso que utilizan. Entendemos que se debe respetar la tradición y singularidad de zonas como Galicia. Son empresas que, además, son responsables y sostenibles medioambientalmente, como controla la Administración. Forzarles sin justificación o de un criterio por el que su actividad “técnicamente” se puede realizar en otro lugar nos parece un poco simple. No tiene sentido, porque técnicamente todo es posible, pero tenemos que trabajar en que la visión sea pragmática. La sentencia del TSXG ratifica el esfuerzo del sector y es una satisfacción porque vemos que la lógica sale en las sentencias, pero no queremos llegar ahí. Queremos seguridad jurídica sin tener que llegar a procesos judiciales.

–Con precios disparados de aceite o latas. ¿Aguantará la conserva si la situación se prolonga?

–Es la pregunta que se hace todo el sector agroalimentario. Vivimos un momento de inflación importante y con restricciones logísticas o de oferta de materias primas que impactan en el marco competitivo de las empresas. Nuestra preocupación es el poder de compra del consumidor, si hay desviaciones en el consumo nos preocupa que baje el consumo de conservas y productos del mar. Se intenta resistir, pero no deja de ser una situación incierta. Dar datos de cómo puede acabar el año es aventurarse.

–Se han acostumbrado a batir récords cada año, ¿qué pasará este 2022?

–Es una situación complicada. No podemos negar que le ticket de compra en el supermercado está cambiando y nos preocupa, pero en los próximos meses habrá que ver cómo evoluciona el conflicto en Ucrania o cómo evoluciona el precio de la energía, que veremos si las medidas del Gobierno pueden ayudar a aligerar el precio energético. En la pandemia las empresas aprendieron de la flexibilidad total y creo que esa coordinación extrema se ha aprendido y ahora es más necesaria que nunca. Hay que ser optimistas prudentes, porque todavía tenemos que volver a la normalidad.

–¿Se teme que la situación acabe afectando al empleo?

–Habrá que ver los datos. Es un sector que apuesta por el empleo y en los últimos años se creció. Esperamos que haya cierta estabilidad, pero dependerá de las ventas y del poder de compra de los consumidores. No estamos en momentos de explosiones económicas generales. Ni los economistas tienen todavía claro qué puede suceder de aquí a final de año. Hay mucha incertidumbre, pero el mensaje es que seguimos aquí, con ganas.

“Las empresas tienen claro que los proyectos no pueden esperar a los Perte”

–¿Trabaja Anfaco en proyectos para presentar al Perte Agroalimentario?

–Con los Next Generation todos estamos convencidos de que tienen que ser unos fondos para cambiar los tejidos industriales de nuestro país y que sean competitivos. Con este Perte, que nosotros siempre apoyamos que fuese Agro-Mar-Alimentario o Alimentario a secas, trajo mucha ilusión, pero es cierto que parece que todavía está aterrizando. Nuestras empresas tienen proyectos, pero si no sabes el terreno de juego te lastra. Las empresas también tienen claro que los proyectos no pueden esperar a los Perte y pedimos que se articulen cuanto antes y que realmente ayuden.

–¿La patronal idera algún proyecto?

–Tras una consulta con todo el sector Anfaco había presentado un proyecto de 303 millones de euros. Ahora mismo tenemos una para el sector, otra para la propia organización y las que tienen las empresas. Se está trabajando mucho en la valorización, la digitalización y trazabilidad, porque es un sector que hace grandes avances. Las empresas están preparadas para buscar su encaje en el Perte.