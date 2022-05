Familiares de los 21 marineros fallecidos en el naufragio del pesquero gallego 'Villa de Pitanxo' han mantenido este miércoles una reunión en Madrid con la embajadora de Canadá, Wendy Drukier, que, según han asegurado, les ha trasladado que no existe ningún tipo de impedimento por parte de su Gobierno para poder bajar al pecio hundido.

Así lo ha anunciado María José de Pazo, hija del maquinista del 'Villa de Pitanxo' y portavoz de las 21 familias, en declaraciones a los medios de comunicación tras haber mantenido esta reunión con la embajadora canadiense y antes de la cita que tienen con la adjunta primera al Defensor del Pueblo, Teresa Jiménez-Becerril.

"La embajadora nos ha atendido de forma muy educada y muy sensible y nos ha confirmado de forma verbal, y lo hará de forma escrita, que no hay impedimento legal por parte de Canadá que impida bajar al pecio hundido", ha explicado María José de Pazo.

Reunión con el defensor del pueblo

Esta reunión ha sido antes de la cita de trabajo que han tenido los representantes de las familias de los 21 fallecidos con Jiménez Becerril a la que, según han asegurado estas familias, también ha acudido el propio Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.

En este contexto, María José de Pazo ha señalado que han trasladado al Defensor del Pueblo la necesidad de que actúe de oficio en este caso para que se investigue este naufragio, reclamando, a renglón seguido, voluntad política para esclarecer los hechos.

"Agradecemos los días de luto nacional, muchas corbatas negras, pero queremos actuaciones por la memoria de los 21 fallecidos, por respeto a toda la gente de mar, que está navegando, y no se hizo nada, por lo que nos hemos visto obligados a venir hasta Madrid para decir que es una vergüenza que no se hizo nada", ha lamentado la portavoz de las familias.

Que se investigue

A este respecto, ha reclamado a los políticos que se "investigue" y que manden un barco con un robot para tal efecto: "No pedimos nada más, no pedimos el rescate de los cuerpos, eso se pidió en un primer momento porque es normal, pero vamos camino de seis meses y no estamos pidiendo quimeras, solo que se investigue".

Por ello, quieren que las iniciativas sobre este asunto para esclarecer los hechos pasen de la Comisión de Pesca en el Congreso a las sesiones plenarias y que se haga, según ha dicho la portavoz, "de forma conjunta" a través de todos los partidos. "Quienes tengan responsabilidad, que salgan y que lo digan", ha sentenciado.