Los bateeiros gallegos alertan de que “un gran número” de bateas del sector mejillonero parecen estar sin mejilla. Explican que su situación “empeora cada a día”y reprochan a la conselleira do Mar, Rosa Quintana, que todavía no haya ampliado las nuevas zonas de recolección que había prometido:“Unas zonas históricamente abiertas que se vetaron de forma unilateral, sin tener en cuenta las argumentaciones e informes científicos presentados por el sector”, explican fuentes de la Organización de Produtores do Mexillón de Galicia (Opmega).

Según las mismas fuentes, tras la multitudinaria manifestación de los productores de mejillón en Santiago de Compostela, la conselleira do Mar convocó a los representantes de las diferentes asociaciones que conforman el clúster a una nueva reunión para acercar posturas. “En dicha reunión adquirió una serie de compromisos que, una semana después, siguen sin cumplirse”, denuncian en Opmega.