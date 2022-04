Familias de los 21 muertos en el naufragio del arrastrero Villa de Pitanxo el 15 de febrero en la isla de Terranova (Canadá) están a la espera de que el juzgado de Marín, localidad del puerto base del buque congelador, asuma este caso para poder personarse. María José de Pazo, hija del jefe de máquinas, Francisco, uno de los doce fallecidos cuyo cadáver no ha sido localizado, aseguró a la agencia Efe que los escritos enviados hace dos semanas para ser parte de la causa no han podido ser tramitados, algo que se les comunicó el miércoles vía providencia, porque el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno siguió el criterio de la Fiscalía y consideró que la competencia no era de la Audiencia Nacional.

El Ministerio Público ve indicios de al menos 21 delitos de homicidio por imprudencia grave y contra los derechos de los trabajadores. Los enrolados eran 24, hay tres supervivientes y son nueve los cuerpos que han podido ser localizados. El naufragio llegó a la Audiencia Nacional tras una denuncia de la Guardia Civil de Pontevedra que interrogó a los únicos que pueden contar esta tragedia después de que el marinero del sur de Ghana Samuel Kwesi Koufie diese una versión sobre el hundimiento que en nada coincide con la de una parada repentina del motor principal relatada por el patrón, Juan Padín, y su sobrino Eduardo Rial. María José de Pazo señala que esa situación de todas las miras puestas sobre Samuel era “vox populi” y que la justicia dirimirá las responsabilidades correspondientes, por ser el ámbito en el que ha de hacerse. De Samuel indica que fue a todos los entierros y que tuvo charlas con parientes de la marinería. Con el patrón y su sobrino, afirma esta mujer, no han podido hablar. Julio Torres, patrón de la iglesia evangélica de Marín y amigo íntimo de Samuel, ha dicho este viernes a Efe que Kwesi “habló con el corazón” en la concentración del fin de semana en la villa marinense y aseguró que recibió presiones por parte tanto del patrón como del armador, Pesquerías Nores, para no contar lo que realmente había sucedido.