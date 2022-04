Miles de personas salieron ayer a la calle en Santiago de Compostela para protestar por las trabas impuestas por la Xunta de Galicia al sector mejillonero al limitar la consellería de Mar las zonas autorizadas para la recogida de mejilla, cría de este molusco de la que se nutren las explotaciones bateeras.

Esta decisión, tomada en un principio para proteger las zonas de recogida de percebe, ha despertado el malestar del sector; por lo que empresarios, trabajadores, familiares y allegados tomaron la capital gallega con el objetivo de exigir a la Xunta gallego un cambio en sus políticas.

A las 12 del mediodía se concentraron en la Alameda de la ciudad compostelana y de ahí se desplazaron por sus principales calles hasta llegar al punto de destino, la plaza del Obradoiro. Pancartas, canciones, tambores y protestas acompañaron la manifestación.

Antes de comenzar la marcha, el presidente de la Organización de Productores de Mejillón de Galicia (OPMEGA), Ricardo Herbón, atendió a los medios para trasladar que sus reivindicaciones “son claras” y advirtió: “Si nosotros no tenemos la semilla para sembrar, realmente el futuro del mejillón es un futuro que está acabado”.

Herbón criticó que la consellería no haya puesto medidas encima de la mesa para arreglar este conflicto y que tampoco haya aportado razones suficientes para justificar su posición, dado que ellos solo piden “poder recoger semilla” en las zonas afectadas por las restricciones.

El presidente de la cooperativa de productores mejilloneros de Cabo de Cruz (Asmecruz), Juan José Piñeiro Saborido, también tomó la palabra para declarar que su deseo es “seguir trabajando y viviendo del mejillón como siempre”, una actividad clave en el entorno de la ría de Arousa, donde se concentra gran parte de las explotaciones gallegas.

“No entendemos la postura que ha cogido la consellería”, ha afirmado, sin dejar de expresar su “respeto” hacia el sector percebero, al que se intenta proteger con esta decisión que tanta polémica ha generado.

No obstante, Piñeiro ha tachado de “irrisorios” los informes biológicos que amparan las medidas de la Xunta y ha considerado que constituyen un “ataque gratuito” para el sector y que complican su supervivencia.

“Tenemos mucha gente, muchas bateas, sin meter la cría. Sin la cría, como sabéis, no hay mejillón adulto para vender y creo que está claro, es fácil de entender. Sin la semilla no hay mejillón, no hay futuro para el sector mejillonero”, ha resumido.

El responsable de Asmecruz ha agregado que las conclusiones de sus negociaciones con la consellería del Mar “son nulas” y ha indicado que “en estos momentos” no hay futuras reuniones fijadas para discutir este asunto ni voluntad de convocarlas por su parte, dado que –manifestó– salieron “bastante engañados” con la Administración de la última.

“Se quedó en una cosa y aquí estamos porque no fue adelante”, ha respondido, sin entrar en más detalles.

Sí ha defendido que en los setenta años de actividad bateera en las rías y de recogida de mejilla en las rocas no se ha registrado “ni una sola sanción” a los mejilloneros y ha opinado que, si su trabajo afectara de verdad al percebe, “no habría” ejemplares “en las piedras”; por lo que ha concluido que las restricciones son un “sinsentido” y un lastre para el sector.