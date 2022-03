Los allegados de las víctimas del naufragio del Vila de Pitanxo no han tardado en reaccionar a la primera entrevista concedida por el capitán, Juan Padín, a FARO. María de Pazo, hija del jefe de máquinas y que ejerce como portavoz, ha comentado que "igual llega tarde la preocupación por las familias y de la forma inadecuada". En sus declaraciones, Padín explica que habla ahora para responder "a lo que están publicando algunos medios, porque considero que se está haciendo mucho daño a las familias", incluida la suya.

De Pazo no ha querido entrar en los detalles de la entrevista, en la que el capitán traslada a las familias un mensaje de tranquilidad: "Les diría que hicimos todo lo que se pudo. Y que, sintiéndolo mucho, no puedo darles lo que realmente querrían, que es que les trajera, como toda mi vida he hecho, a sus familiares para casa". La portavoz ha remarcado que los hechos están "en vía judicial", ante la investigación abierta por la Audiencia Nacional, y que es en ese ámbito en el que se han de aclarar las circunstancias del hundimiento.

Lo que sí ha pedido De Pazo es que el capitán y el resto de implicados "que todavía no lo han hecho" se sumen a sus reclamaciones de que se retome la búsqueda de los 12 desaparecidos en el naufragio. "Si tanto le preocupan las familias que se impliquen y pidan de forma encarecida y todos los días que busquen a los fallecidos".

La hija del jefe de máquinas ha insistido en que su prioridad es que se le dé respuesta a reclamación de que se envíen medios a la zona para retomar la búsqueda. En particular, quieren que se utilicen robots para bajar al pecio y comprobar si los cadáveres están allí. En su entrevista en FARO, el capitán expone que no ve probable esta hipótesis: "Entiendo que es posible que hayan salido todos del barco, porque estábamos todos allí. No puedo asegurar a ciencia cierta que todos hayan salido del puente, pero todos estábamos arriba, preparándonos, con los trajes medio puestos o preparándonos. Yo pienso que no puede haber nadie en el barco".