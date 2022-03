“Sin pescar sardina y con gastos cada vez más altos es inviable salir al mar”

La Asociación Provincial de Armadores de Buques de Cerco de Pontevedra, perteneciente a la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI), tiene desde hace unos días nueva presidenta. Lupe Piñeiro sustituye al redondelano Antonio González, en el cargo desde 2016, y lo hace en plena crisis del gasóleo.

–Es la primera presidenta que tiene la asociación y coincide también con la primera de Acerga, Carmen Chamorro.

–Esto es algo que yo veo de lo más normal, como en otros sectores. Siempre tiene que haber una primera y en este caso me ha tocado a mí.

–¿Qué querría que cambiase durante su mandato?

–Lo que queremos en todo el sector: poder vivir de este oficio como se hizo hasta ahora, cosa que ahora es cada vez más difícil. Empezando por el reparto de cuotas y en concreto por el de la sardina, porque me gustaría que nuestro Gobierno revisase el reparto con Portugal y fuese más equitativo y justo. Y claro, sobre todo lo que más nos preocupa es el tema del gasóleo.

–Lo normal es que en esta época del año estuviesen trabajando, pero decidieron amarrar.

–Lo lógico sería estar faenando, pero no podemos y lo vemos complicado por dos motivos: la campaña de sardina está cerrada, cuando nuestras rías están a tope de la especie y el stock se ha recuperado, por lo que tampoco entran otras especies, como el jurel, y a mayores se incrementó el precio del gasoil y nos quitarán la bonificación. Entendemos la justificación, que es sacar ayudas a los combustibles fósiles para cambiar hacia energías renovables, porque cuanta menor contaminación, mayor calidad del agua y mayor producción. Pero claro, entiendo que no puede ser como pretenden, es decir, que a un sector que ya está tocado pretendan hundirlo. Si no tenemos cuotas, si no podemos pescar sardina y con gastos cada vez más altos, es inviable salir al mar.

–El sector solicitó reunión con el ministro de Pesca, Luis Planas, por el alza en el combustible, ¿sabe si hay ya respuesta?

–Por el momento no se ha dignado a contestarnos. Hemos decidido esperar unos días para ver si nos contesta y si por fin nuestros representantes se consiguen reunir, para ver qué soluciones nos da. Porque está claro que alguna tiene que dar, ya que son los responsables de que esto llegue a buen puerto. Se ha demostrado con la pandemia y la guerra que somos muy dependientes de terceros países y esto no sería así si la gestión fuese la que tendría que ser. Se debe proteger al sector primario y no se nos ayuda, lo único que se nos hace es ponernos el pie encima.

–¿Qué cree que habría que hacer?

–Si no pueden seguir bonificándolo tendrán que buscar una solución de otra manera. No sé si con la rebaja de otros tipos de impuestos o cómo. Desde luego la solución no está en nuestras manos, está en la de ellos. Lo que queremos es la reunión con el ministro, poder hablarlo para saber qué van a hacer. Es impensable salir al no poder pagar el gasóleo ni pescar las especies en nuestras aguas, que están a tope de sardina.

–¿Cree que se desatiende al sector pesquero desde Madrid o Bruselas?

–Entiendo que sí, desde mi opinión personal. Y no solo desatendiendo, también tomando decisiones incorrectas. Cada vez se buscan más medidas de represión y control, que al igual que en toda profesión deben existir, pero no más que en los demás sectores. No solo hay que sentarse y presionar, también hay que sentarse para ver cómo nos pueden ayudar. El sector primario es fundamental, no podemos depender de terceros países también en esto. No se puede permitir que la flota amarre si realmente hay un interés, hay que tomar medidas urgentes. Así, es imposible.

–Adelantando la campaña de la sardina, como solicitó Acerga, ¿el cerco se podría defender?

–Por lo menos habría algo que pescar. Ayudaría a paliar la situación. También creo que deberían revisarse los precios mínimos, porque hay que ser conscientes de que los precios en lonja son ridículos. A veces mi marido, que lleva el barco, llega a casa y me dice que la caja de 15 kilos de pescado se vendió a 13 o 10 euros. Luego voy a la tienda y el kilo está a cinco euros… Es desproporcionado.

–¿Y qué pasa con el reparto con Portugal?

–Nuestra flota es mucho mayor que la de ellos y es muy desproporcionado el porcentaje que tenemos. Ellos tienen el 65% y nosotros 35%, cuanto entre el Cantábrico y el Golfo de Cádiz tenemos más de 250 barcos mientras ellos tienen unos 130. No se entiende y creo que por ahí habría que empezar a trabajar.